वैभव सूर्यवंशी ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सनथ जयसूर्या-अभिषेक शर्मा को भी छोड़ दिया पीछे

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) के स्टार युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 16 गेंद पर 36 रन ठोक दिए. वैभव सूर्यवंशी ने 225 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के और 3 चौके उड़ा दिए. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में इतिहास रच दिया है.

वैभव सूर्यवंशी ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी IPL के एक सीजन में पावरप्ले के अंदर (शुरुआती छह ओवर) सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में पावरप्ले में खेलते हुए अब तक 30 छक्के लगा चुके हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अभिषेक शर्मा ने साल 2024 में पावरप्ले में 29 छक्के लगाए थे. IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में भी वैभव सूर्यवंशी अब दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

एक IPL सीजन में पावरप्ले (1-6 ओवर) में सबसे ज़्यादा छक्के

1. वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स) - 30* छक्के (IPL 2026)

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2. अभिषेक शर्मा (सनराइजर्स हैदराबाद) - 29 छक्के (IPL 2024)

3. अभिषेक शर्मा (सनराइजर्स हैदराबाद) - 27* छक्के (IPL 2026)

4. सनथ जयसूर्या (मुंबई इंडियंस) - 22 छक्के (IPL 2008)

5. ट्रैविस हेड (सनराइजर्स हैदराबाद) - 22 छक्के (IPL 2024)

6. यशस्वी जयसवाल (राजस्थान रॉयल्स) - 22 छक्के (IPL 2025)

छक्कों का तूफान

IPL 2026 में 15 वर्षीय बल्लेबाज ने अब तक 40 छक्के लगाए हैं. इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 2024 में 42 छक्के लगाए थे. वैभव सूर्यवंशी 16 गेंदों में 225 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 36 रन बनाकर आउट हुए. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए. हालांकि, रियान पराग की गैरमौजूदगी में इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की कमान संभाल रहे यशस्वी जायसवाल बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 3 रन बनाकर आउट हुए.

टीम का चौथा सबसे बड़ा स्कोर

इससे पहले, गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 229 रन लगाए, जो इस लीग में टीम का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है. जीटी की ओर से साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई. सुदर्शन ने 36 गेंदों में 56 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 44 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 84 रनों का योगदान दिया. वहीं, वॉशिंगटन सुंदर ने अंत के ओवरों में 20 गेंदों में 37 रनों की नाबाद पारी खेली. राहुल तेवतिया 4 गेंदों में 14 रन बनाकर नाबाद रहे. सुंदर-तेवतिया ने 11 गेंदों में 24 रनों की अटूट साझेदारी की.