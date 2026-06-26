India vs Ireland 1st T20I: भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20I मैच आज बेलफास्ट में शाम 6:00 बजे (IST) से खेला जाएगा. इस मैच से पहले भारत के 15 साल के धाकड़ ओपनर वैभव सूर्यवंशी सुर्खियों में छाए हुए हैं. आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के जरिए वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी इसी के साथ ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड के खिलाफ आज पहले T20I मैच में डेब्यू करते हुए शतक ठोक देते हैं, तो वह T20I में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे. दुनिया का कोई भी बल्लेबाज अभी तक 16 साल से कम की उम्र में टी20 इंटरनेशनल शतक नहीं जड़ पाया है.
वैभव सूर्यवंशी 15 साल और 91 दिन की उम्र में T20I शतक जड़कर इतिहास रच सकते हैं. फिलहाल T20I में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्रांस के क्रिकेटर गुस्ताव मैककॉन के नाम पर दर्ज है. वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में ट्राई-नेशन सीरीज के फाइनल मैच में भारत-A के लिए खेलते हुए श्रीलंका-A के खिलाफ 29 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली थी. वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका-A के गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए 10 चौके और 8 छक्के ठोक डाले. भारत-A ने ट्राई-नेशन सीरीज के फाइनल मैच में श्रीलंका-A के खिलाफ 66 रन से धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की थी.
फ्रांस के ओपनर गुस्ताव मैककॉन की बात करें तो उन्होंने फ्रांस के लिए 25 जुलाई 2022 को स्विट्जरलैंड के खिलाफ जब शतक ठोका था, तब उनकी उम्र 18 साल 280 दिन थी. वैभव सूर्यवंशी के पास 15 साल और 91 दिन की उम्र में T20I शतक जड़कर गुस्ताव मैककॉन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. फ्रांस के ओपनर गुस्ताव मैककॉन ने 25 जुलाई 2022 को फिनलैंड के वंता में टिक्कुरिला क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफायर ग्रुप B मैच के दौरान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट (मेंस) में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए थे.
गुस्ताव मैककॉन ने 18 साल और 280 दिन की उम्र में, T20I शतक लगाया था. गुस्ताव मैककॉन ने तब अफगानिस्तान के क्रिकेटर हजरतुल्लाह जजई का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने साल 2019 में 20 साल और 337 दिन की उम्र में T20I शतक लगाया था. अपने करियर के सिर्फ दूसरे T20I मैच में, गुस्ताव मैककॉन ने 61 गेंदों पर 109 रन बनाए थे. गुस्ताव मैककॉन की पारी में 5 चौके और 9 छक्के शामिल थे, हालांकि गुस्ताव मैककॉन का शतक बेकार चला गया, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने 1 विकेट से जीत हासिल की. स्विट्जरलैंड ने फ्रांस के 5 विकेट पर 157 रन के स्कोर को चेज करते हुए आखिरी गेंद पर चौका लगाकर जीत दर्ज की.