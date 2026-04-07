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Hindi Newsक्रिकेटआज होगा वैभव का असली इम्तिहान, सामने होंगे यॉर्कर किंग बुमराह, मुंबई-राजस्थान की टक्कर, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

आज होगा वैभव का असली इम्तिहान, सामने होंगे 'यॉर्कर किंग' बुमराह, मुंबई-राजस्थान की टक्कर, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. इस मैच को लेकर फैंस का जोश हाई है, क्योंकि 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पहली बार 'यॉर्कर किंग' जसप्रीत बुमराह का सामना करने वाले हैं. MI बनाम RR मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:52 PM IST
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पहली बार वैभव-बुमराह का आमना-सामना (PHOTO- IPLT20.COM/BCCI)
पहली बार वैभव-बुमराह का आमना-सामना (PHOTO- IPLT20.COM/BCCI)

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 का कारवां अब 13वें मैच तक पहुंच चुका है. मंगलवार (7 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. MI बनाम RR मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले को लेकर फैंस का जोश हाई है, क्योंकि 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का आज असली इम्तिहान होने वाला है. मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से पहली बार उनका सामना होगा. देखना दिलचस्प होगा कि इस जंग में किसकी जीत होती है?

आईपीएल 2026 में दोनों टीमों के सफर की बात करें तो रियान पराग की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उन्हें जीत मिली है. पॉइंट्स टेबल पर राजस्थान रॉयल्स फिलहाल 4 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है. वहीं, दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने 2 मैच खेले हैं, एक में जीत मिली है जबकि दूसरे में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें मात दी थी. मुंबई पलटन पॉइंट्स टेबल पर 2 अंक के साथ छठे नंबर पर हैं.

तूफानी बल्लेबाज बनाम 'जूता तोड़' गेंदबाज

हाल ही में अपना 15वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले वैभव सूर्यवंशी इतनी कम उम्र में ही गेंदबाजों के लिए दहशत बन चुके हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह के खिलाफ अटैकिंग मोड अपनाना आसान नहीं होगा. सूर्यवंशी ने अभी तक आईपीएल में 9 मुकाबले खेले हैं और 213.37 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए हैं. दूसरी तरफ अनुभव से भरपूर बुमराह हैं, जिन्होंने मेगा इवेंट में 147 मैचों में 183 विकेट चटकाए हैं.

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MI vs RR: हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?

मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है. आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच 31 मुकाबले हुए हैं. 16 में मुंबई ने बाजी मारी है, जबकि 14 मैचों में राजस्थान को जीत मिली है. हालांकि, 2021 से हुए 8 मैचों में से 5 में मुंबई इंडियंस को जीत मिली है.

हार्दिक पांड्या खेलेंगे या नहीं?

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस के रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या अनफिट थे और उनकी जगह सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी संभाली थी. हालांकि, हार्दिक अब फिट हैं और उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में भी भाग लिया है. इसका मतलब है कि वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मैच में मुंबई की कमान संभालने के लिए तैयार हैं.

MI vs RR: दोनों टीमों का स्क्वॉड

राजस्थान रॉयल्स (स्क्वॉड): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ब्रिजेश शर्मा, रवि सिंह, शुभम दुबे, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर सिंह चरक, विग्नेश मखाका, क्वेना मफाका पुथुर, अमन राव पेरला

मुंबई इंडियंस (स्क्वॉड): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंडे, ट्रेंट बोल्ट, रॉबिन मिंज, राज बावा, अश्विनी कुमार, हार्दिक पांड्या, क्विंटन डी कॉक, विल जैक, मयंक रावत, रघु शर्मा, अथर्व अंकोलेकर, एएम गजनफर, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार

(यह भी पढ़ें: VIDEO: ऋषभ पंत हुए पस्त... अर्जुन तेंदुलकर के खतरनाक अवतार से कांपे पैर, गुच्छों में फेंकी यॉर्कर)

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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