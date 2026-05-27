वैभव सूर्यवंशी से डरी हुई है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम! कप्तान पैट कमिंस ने एलिमिनेटर मैच से पहले बता दिया मास्टर-प्लान

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम एलिमिनेटर मुकाबले से पहले डरी हुई है. वैभव सूर्यवंशी बेहद खतरनाक और विस्फोटक ओपनर हैं, जो पावर-प्ले में ही विरोधी टीम से मैच छीनने में माहिर हैं. बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच IPL 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह शुक्रवार यानी 29 मई 2026 को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ क्वालिफायर-2 मुकाबला खेलेगी.

वैभव सूर्यवंशी से डरी हुई है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम!

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस अच्छी तरह जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को शांत रखना कितना जरूरी है, वरना वह मैच का पासा पलट सकते हैं. पैट कमिंस ने जियो-स्टार से कहा, 'एक गेंदबाज के तौर पर, यह हमेशा एक संतुलन बनाने जैसा होता है, यह समझना कि आप किस चीज में माहिर हैं और अपनी ताकत के हिसाब से कैसे गेंदबाजी करेंगे, लेकिन जब किसी भी टीम में ऐसे एक या दो खिलाड़ी होते हैं, जो विरोधी टीम से मैच छीन सकते हैं, तो आप 'प्लान B' या 'प्लान C' पर काम करने में थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं. तो हां, हम उनके (वैभव सूर्यवंशी) लिए जरूर रणनीति बनाएंगे.'

कप्तान पैट कमिंस ने एलिमिनेटर मैच से पहले बता दिया मास्टर-प्लान

पिछली बार जब वैभव सूर्यवंशी का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से हुआ था, तो उन्होंने 37 गेंदों में 103 रन बनाए थे, जिसमें 12 छक्के और पांच चौके शामिल थे. पैट कमिंस ने कहा, 'भले ही पिछली बार उन्होंने हमारे खिलाफ शतक जड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मौकों पर हमने उन्हें काफी अच्छी गेंदबाजी की और उन्हें शांत रखा. वहीं, कुछ मौकों पर वह हम पर हावी हो गए. इसलिए, हम उससे सीख लेंगे.' सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस ने माना कि IPL के प्लेऑफ में 'थोड़ा ज्यादा दबाव' होता है, और ऐसे मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना जरूरी होता है.

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प्लेऑफ में होता है ज्यादा दबाव

पैट कमिंस ने कहा, 'मुझे लगता है कि आप उन सभी चीजों को वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं, जिनकी बदौलत आप फाइनल तक पहुंचे हैं, लेकिन साथ ही, थोड़ा ज्यादा दबाव और थोड़ी ज्यादा घबराहट भी होती है, इसलिए आपको इस बात को स्वीकार करना होगा. मैं हमेशा इस तरह सोचता हूं कि जब आप इस मैच को पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको कोई पछतावा न हो - ऐसा आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो, फाइनल में उतरते समय मेरी सोच हमेशा कुछ ऐसी ही होती है. ज्यादा संभलकर खेलने के बजाय, और भी ज्यादा आक्रामक होकर खेलने की कोशिश करें. इसे जीतने के लिए हमें लगातार तीन मैच जीतने होंगे. हमने पूरे सीजन में इससे कहीं ज्यादा मैच जीते हैं. एक समय तो हमने लगातार पांच मैच जीते थे, इसलिए यह मुमकिन है. ये ऐसी टीमें हैं जिन्हें हम काफी अच्छी तरह जानते हैं. तो हां, यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं.'