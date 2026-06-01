'मैं दूध नहीं पीता..' ऑरेंज कैप विनर वैभव ने बताया पॉवर हिटिंग का राज, बनाया 72 छक्कों का महारिकॉर्ड

आईपीएल 2026 में खिताबी जंग में आरसीबी ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की. फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात को 5 विकेट से मात देकर नया इतिहास लिखा. जीत आरसीबी की थी, लेकिन यहां भी वैभव सूर्यवंशी चर्चा में आ गए. उन्होंने गुच्छों में अवॉर्ड्स जीतने के बाद अपनी सफलता का राज खोला. सूर्यवंशी ने इस सीजन रिकॉर्ड्स की बौछार कर दी. 15 साल के वैभव की फिटनेस को लेकर काफी चर्चा रहती है, उन्होंने अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान अपनी फिटनेस पर भी बात की.

वैभव के 5 बड़े अवॉर्ड्स

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज साबित हुए. उन्होंने अपने दूसरे ही सीजन में ऑरेंज कैप जीती. 16 मैच में वैभव ने 776 रन ठोके, जिसमें 5 फिफ्टी और एक शतकीय पारी खेली. उन्होंने 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' का भी अवॉर्ड अपने नाम किया. वहीं, 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' और 'सुपर सिक्सर अवॉर्ड' जीता.

क्या बोले वैभव?

वैभव ने मैच के बाद कहा, "अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है क्योंकि मैं यहां इंटरव्यू के लिए आया हूं. लेकिन हां, यह गर्व का पल है बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अगले सीजन में और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा.' उन्होंने मजेदार ताकत वाले सवाल पर कहा कहा, "मैं अभी दूध नहीं पी रहा हूं. लेकिन हां, मैं बस अपने खेल पर भरोसा करने की कोशिश करता हूं. अगर मुझे लगता है कि पहली गेंद मेरे जोन में है और मैं उसे मार सकता हूं तो मैं पूरी ताक़त लगा देता हूं और उसी तरह खेलने की कोशिश करता हूं.'

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वैभव ने बताया सफलता का राज

वैभव ने आगे कहा, "इस सीजन में, मैंने सीखा कि दबाव वाली स्थितियों में कैसे खेलना है और हालात के हिसाब से अपने खेल में कैसे बदलाव करना है. आप हर मैच एक ही सोच के साथ नहीं खेल सकते. आपको मैच की स्थिति को समझना होता है और टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना होता है. मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा, यहां तक कि प्लेऑफ मैचों में भी."

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फिटनेस पर देना होगा ध्यान- वैभव

वैभव ने अपनी फिटनेस पर कहा, "मुझे इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि मैं लंबे समय तक खेलना चाहता हूं. मुझे चोटों और ऐसी दूसरी चीजों से बचना होगा, इसलिए मुझे अपनी फिटनेस पर काम करना होगा और आगे चलकर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा. टीम में सभी हेल्प करते हैं और मेरा साथ देते हैं. सभी सीनियर खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ मेरा बहुत साथ देते हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है."