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119 गेंदें, 168 रन, 19 चौके और 6 छक्के! 10 साल के भाई का रौद्र रूप देख गदगद हुए वैभव सूर्यवंशी, शेयर किया वायरल पोस्ट

Vaibhav Sooryavanshi Brother: बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के 10 वर्षीय भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. वैभव ने आयरलैंड दौरे के बीच अपने भाई की शानदार पारी का स्कोरकार्ड साझा किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 24, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:06 PM IST
119 गेंदें, 168 रन, 19 चौके और 6 छक्के! 10 साल के भाई का रौद्र रूप देख गदगद हुए वैभव सूर्यवंशी, शेयर किया वायरल पोस्ट
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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