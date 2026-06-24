Vaibhav Sooryavanshi Brother: भारतीय क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी तहलका मचा रहे हैं. उनका चयन आयरलैंड के खिलाफ के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भी हो चुका है. एक तरह वैभव का जलवा देखने को मिल रहा है तो दूसरी ओर उनके छोटे भाई ने अपने कारनामे दिखाने शुरू कर दिए. आशीर्वाद सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी में एक और शानदार प्रदर्शन किया, जिसने सोशल मीडिया पर तेजी से सबका ध्यान खींचा. वैभव ने आशीर्वाद के लेटेस्ट शतक की सराहना करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है.
क्रिकेट प्रशंसकों के बीच यह पोस्ट जल्द ही वायरल हो गई, जिसमें कई लोगों ने सूर्यवंशी परिवार से उभरती क्रिकेट प्रतिभा की जमकर तारीफ की. वैभव द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में एक प्रभावशाली स्कोरकार्ड दिखाई दिया. आशीर्वाद ने अपनी इस दबदबे वाली पारी के दौरान मात्र 119 गेंदों में 168 रन ठोक दिए. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दौरान मैदान के चारों ओर 19 चौके और 6 छक्के जड़े.
यह नवीनतम शतक 10 वर्षीय आशीर्वाद द्वारा समस्तीपुर में एक स्थानीय अभ्यास मैच में अपने करियर का पहला शतक बनाने के कुछ सप्ताह बाद आया है. क्रिकेट एकेडमी ताजपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए आशीर्वाद ने आक्रामक स्ट्रोकप्ले से भरी पारी में 87 गेंदों पर 103 रन बनाए थे. उस पारी में उन्होंने 118 से अधिक की स्ट्राइक रेट बनाए रखते हुए 20 चौके और एक छक्का लगाया था, जिसके बाद अंततः उन्हें प्रशांत राज ने आउट किया.
आशीर्वाद की इन उपलब्धियों ने उनके परिवार को खुश कर दिया है. उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने युवा खिलाड़ी के पहले शतक के बाद अपनी खुशी व्यक्त की और समर्थकों को उनके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने आशीर्वाद को अपने बड़े भाई वैभव की तरह ही एक उच्च स्तर का क्रिकेटर बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा का भी खुलासा किया और कहा कि वे उसे अगले दो वर्षों में तैयार कर देंगे. वैभव तीन भाइयों में मंझले हैं, जिनमें उज्जवल सूर्यवंशी सबसे बड़े और आशीर्वाद सबसे छोटे हैं.
वैभव की तरह ही आशीर्वाद भी बल्ले के साथ अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं और कम उम्र में ही व्यवस्थित क्रिकेट प्रशिक्षण ले रहे हैं. जहां वैभव राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रगति कर रहे हैं और हाल ही में उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली है, वहीं आशीर्वाद के हालिया प्रदर्शन बताते हैं कि परिवार के लिए एक और होनहार अध्याय शुरू हो सकता है. उनके लगातार बड़े स्कोर ने काफी उत्साह पैदा किया है और बड़े भाई के समर्थन के साथ इस युवा खिलाड़ी की यात्रा अब स्थानीय क्रिकेट हलकों से काफी आगे ध्यान आकर्षित कर रही है.