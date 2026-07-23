वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी मां के लिए किया कुछ ऐसा, VIDEO देख हर भारतीय को होगा गर्व

इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप शो के बाद कई लोगों ने वैभव सूर्यवंशी की काबिलियत पर संदेह किया था. उन्होंने बल्ले से आलोचकों को करारा जवाब दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ फिफ्टी जड़कर वैभव ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवा लिया. वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. सचिन ने 1989 में 16 साल और 213 दिन की आयु में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अर्धशतक जड़कर ये रिकॉर्ड बनाया था. 37 साल बाद वैभव ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया.