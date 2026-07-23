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वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी मां के लिए किया कुछ ऐसा, VIDEO देख हर भारतीय को होगा गर्व

Vaibhav Sooryavanshi: रिकॉर्ड ब्रेकिंग अर्धशतक के बाद वैभव सूर्यवंशी ने जिस अंदाज में जश्न मनाया, वो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है. दिलचस्प बात ये है कि 15 साल के युवा सनसनी को आईपीएल 2026 के दौरान भी ठीक इसी तरह जश्न मनाते देखा गया था. बहुत लोगों को वैभव के इस सेलिब्रेशन के पीछे की वजह नहीं पता होगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 23, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:55 PM IST
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी मां के लिए किया कुछ ऐसा, VIDEO देख हर भारतीय को होगा गर्व
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी का जश्न (BCCI/Instagram)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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