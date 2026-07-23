वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी मां के लिए किया कुछ ऐसा, VIDEO देख हर भारतीय को होगा गर्व

Vaibhav Sooryavanshi Celebration: भारत ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से रौंदकर सीरीज का धमाकेदार आगाज किया है. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर को पहली जीत का स्वाद चखाने में 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी का अहम हाथ रहा. बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने अपने चौथे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार पारी खेली. वैभव ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा. इसके साथ ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में फिफ्टी ठोकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए.
रिकॉर्ड ब्रेकिंग अर्धशतक के बाद वैभव सूर्यवंशी ने जिस अंदाज में जश्न मनाया, वो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है. दिलचस्प बात ये है कि 15 साल के युवा सनसनी को आईपीएल 2026 के दौरान भी ठीक इसी तरह जश्न मनाते देखा गया था. बहुत लोगों को वैभव के इस सेलिब्रेशन के पीछे की वजह नहीं पता होगी. आइए जानते हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़कर वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौरे की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है. हरारे में खेले गए पहले टी20 मैच में उन्होंने 263.16 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 19 गेंदों पर 50 रन बनाए. उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के जड़े. अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक ठोकने के बाद उन्होंने खास अंदाज में जश्न मनाया, जो वो अपनी मां को समर्पित करते हैं.
आईपीएल 2026 के दौरान भी वैभव सूर्यवंशी का ये जश्न मनाने का अंदाज काफी वायरल हुआ था. वो अपनी उंगलियों से 'A' का साइन बनाते हैं. जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो 15 साल के खिलाड़ी ने बताया कि ऐसा वो अपनी मां के लिए करते हैं. वैभव ने बताया, ''मैं ये जश्न अपनी मां के लिए मनाता हूं, क्योंकि उनके नाम की शुरुआत 'A' से होती है.
इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप शो के बाद कई लोगों ने वैभव सूर्यवंशी की काबिलियत पर संदेह किया था. उन्होंने बल्ले से आलोचकों को करारा जवाब दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ फिफ्टी जड़कर वैभव ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवा लिया. वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. सचिन ने 1989 में 16 साल और 213 दिन की आयु में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अर्धशतक जड़कर ये रिकॉर्ड बनाया था. 37 साल बाद वैभव ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया.
इंटरनेशनल क्रिकेट (पूर्ण सदस्य टीमें) में पहली फिफ्टी लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी
15 साल 118 दिन - वैभव सूर्यवंशी (IND) बनाम ZIM, हरारे, 2026 (T20I)
16 साल 213 दिन - सचिन तेंदुलकर (IND) बनाम PAK, फैसलाबाद, 1989 (टेस्ट)
16 साल 214 दिन - शाहिद अफरीदी (PAK) बनाम SL, नैरोबी, 1996 (ODI)
17 साल 39 दिन - मुश्ताक मोहम्मद (PAK) बनाम IND, कोलकाता, 1960 (टेस्ट)
17 साल 63 दिन - मोहम्मद अशरफुल बनाम SL, कोलंबो (SSC), 2001 (टेस्ट)
भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का दूसरा T20I मुकाबला 25 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. इस सीरीज को आप यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं.