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Hindi Newsक्रिकेटक्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, अब बॉस बेबी के निशाने पर विराट कोहली-जोस बटलर! आज फिर इतिहास रचने उतरेगा 15 साल का धुरंधर

क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, अब 'बॉस बेबी' के निशाने पर विराट कोहली-जोस बटलर! आज फिर इतिहास रचने उतरेगा 15 साल का धुरंधर

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Qualifier 2: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच महामुकाबला आज होगा. एलिमिनेटर मैच में 12 छक्के लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी पर एक बार फिर सबकी नजरें होंगी. उनके निशाने पर इस मैच में  विराट कोहली और जोस बटलर का रिकॉर्ड है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 29, 2026, 08:11 AM IST
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राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी.
राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी.

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Qualifier 2:  न्यू चंडीगढ़ में शुक्रवार की रात राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने-सामने होंगी. आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 में दांव पर फाइनल का टिकट लगा है. इस मैच को जीतने वाली टीम अहमदाबाद जाएगी जहां उसका सामना खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. हारने वाली टीम का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है.

राजस्थान ने पिछले कुछ मैचों में जबरदस्त फॉर्म दिखाई है. उसने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर सीजन में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की. इस मैच में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने महज 29 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेलकर पूरी दुनिया को चकित कर दिया. यह मैदान रॉयल्स के लिए घर जैसा साबित हो रहा है. उसने यहां अपने सभी मैच जीते हैं.

वैभव के निशाने पर एक और रिकॉर्ड

'बॉस बेबी' के नाम से मशहूर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में सात छक्के लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. वह अब एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. अब उनका अगला लक्ष्य एक सीजन में सबसे ज्यादा बाउंड्री (चौके + छक्के) लगाने का रिकॉर्ड है. इस मामले में जोस बटलर नंबर 1 और विराट कोहली नंबर 2 हैं.

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वैभव बनेंगे बाउंड्री के नए सुल्तान?

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 15 मैचों में अब तक कुल 120 बाउंड्री लगाई हैं, जिनमें 55 चौके और 65 छक्के शामिल हैं. अगर वह क्वालीफायर 2 में केवल दो और बाउंड्री (चौके या छक्के) मार देते हैं, तो वह विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे. इतना ही नहीं, यदि वह इस मैच में कुल नौ बाउंड्री लगाने में सफल रहते हैं, तो जोस बटलर को पछाड़कर इस सूची में नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे. हालांकि, बटलर भी इस मैच में खेलेंगे. ऐसे में दोनों के बीच गजब की रेस देखने को मिलेगी.

आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ी (टीम) साल चौके छक्के कुल बाउंड्री
जोस बटलर (राजस्थान रॉयल्स) 2022 83 45 128
विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) 2016 83 38 121
वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स) 2026 55 65 120
शुभमन गिल (गुजरात टाइटंस) 2023 85 33 118

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हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?

गुजरात टाइटंस इस मैच में एक गहरी चोट खाकर आ रही है. क्वालीफायर 1 में आरसीबी के हाथों 92 रनों की करारी हार उनके लिए काफी दर्दनाक रही है. हालांकि, गुजरात का राजस्थान के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 7-3 का रहा है. ऐसे में शुभमन गिल की टीम आसानी से हार नहीं मानने वाली है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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