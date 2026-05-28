1000+ रन और 100+ छक्के, क्वालिफायर-2 में ये दो महारिकॉर्ड बना देंगे वैभव सूर्यवंशी, IPL में अमर हो जाएगा नाम

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला कल यानी शुक्रवार शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह रविवार 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला खेलेगी. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ कल क्वालिफायर-2 मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी IPL में इतिहास रचने के करीब हैं. वैभव सूर्यवंशी 2 महारिकॉर्ड बना देंगे.
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राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला कल यानी शुक्रवार शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह रविवार 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला खेलेगी. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ कल क्वालिफायर-2 मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी IPL में इतिहास रचने के करीब हैं. वैभव सूर्यवंशी 2 महारिकॉर्ड बना देंगे.
वैभव सूर्यवंशी ने अगर कल गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ क्वालिफायर-2 मैच के दौरान कम से कम 68 रन और बना दिए, तो वह IPL के इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले संयुक्त रूप से दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. वैभव सूर्यवंशी के नाम फिलहाल IPL की 22 पारियों में 932 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. वैभव सूर्यवंशी अपनी 23वीं पारी में 1000 रन का आंकड़ा छूकर IPL में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले संयुक्त रूप से दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे.
1. शॉन मार्श - 21 पारियों में 1000 रन
2. लेंडल सिमंस - 23 पारियों में 1000 रन
3. डेवॉन कॉन्वे - 24 पारियों में 1000 रन
4. मैथ्यू हेडन - 25 पारियों में 1000 रन
वैभव सूर्यवंशी ने अगर कल गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ क्वालिफायर-2 मैच के दौरान कम से कम 11 छक्के और लगा दिए, तो वह IPL में अपने 100 छक्के पूरे कर लेंगे. वैभव सूर्यवंशी ने फिलहाल IPL की 22 पारियों में 89 छक्के ठोके हैं. अपने छक्कों का शतक पूरा करने के लिए वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ 11 छक्कों की दरकार है. वैभव सूर्यवंशी ने 22 IPL मैचों में 42.36 की औसत और 231.85 की स्ट्राइक रेट से 932 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. IPL में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी सबसे यूनिक टैलेंट हैं. वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आते ही दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं.
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