वैभव सूर्यवंशी कल तोड़ देंगे 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसे करने वाले बनेंगे दुनिया में सबसे तेज

वैभव सूर्यवंशी कल 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल का एक सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है. 15 साल के इस बल्लेबाज ने IPL 2026 सीजन में अपने बल्ले से तहलका मचाया हुआ है. वैभव सूर्यवंशी ने अगर कल गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ क्वालिफायर-2 मैच के दौरान कम से कम 11 छक्के और लगा दिए, तो वह IPL में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे.
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वैभव सूर्यवंशी कल 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल का एक सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है. 15 साल के इस बल्लेबाज ने IPL 2026 सीजन में अपने बल्ले से तहलका मचाया हुआ है. वैभव सूर्यवंशी ने अगर कल गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ क्वालिफायर-2 मैच के दौरान कम से कम 11 छक्के और लगा दिए, तो वह IPL में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे. वैभव सूर्यवंशी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ देंगे.
वैभव सूर्यवंशी ने अगर कल गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ क्वालिफायर-2 मैच के दौरान कम से कम 11 छक्के और लगा दिए, तो वह IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले क्रिकेटर बन जाएंगे. वैभव सूर्यवंशी ने फिलहाल IPL की 22 पारियों में 89 छक्के ठोके हैं. अपने छक्कों का शतक पूरा करने के लिए वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ 11 छक्कों की दरकार है. वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने IPL में 37 पारियों में 100 छक्कों के रिकॉर्ड को छुआ था.
वैभव सूर्यवंशी बड़े आराम से क्रिस गेल का सबसे तेज 100 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. हालांकि वैभव सूर्यवंशी अपनी 23वीं पारी में ही इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को चकनाचूर करने का दम रखते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने 22 IPL मैचों में 42.36 की औसत और 231.85 की स्ट्राइक रेट से 932 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. IPL में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी सबसे यूनिक टैलेंट हैं. वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आते ही दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL में 89 छक्के और 73 चौके लगाए हैं.
1. क्रिस गेल - 37 पारियों में 100 छक्के
2. आंद्रे रसेल - 47 पारियों में 100 छक्के
3. हेनरिक क्लासेन - 52 पारियों में 100 छक्के
4. शिवम दुबे - 59 पारियों में 100 छक्के
IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा 680 रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में सबसे ज्यादा 65 छक्के लगाए हैं और वह सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी सबसे ऊपर हैं. वैभव सूर्यवंशी किसी एक टी20 सीरीज में 60 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं.
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