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Hindi Newsक्रिकेट70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत का ये बल्लेबाज इतिहास रचने की दहलीज पर

70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत का ये बल्लेबाज इतिहास रचने की दहलीज पर

दुनिया का कोई भी बल्लेबाज अभी तक किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में 70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया है, लेकिन भारत का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा कर सकता है. भारत का एक टैलेंटेड बल्लेबाज क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में 70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 25, 2026, 07:11 PM IST
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70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत का ये बल्लेबाज इतिहास रचने की दहलीज पर

दुनिया का कोई भी बल्लेबाज अभी तक किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में 70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया है, लेकिन भारत का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा कर सकता है. भारत का एक टैलेंटेड बल्लेबाज क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में 70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है. भारत के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब हैं. वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे, जो आज तक क्रिस गेल, रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल और कीरोन पोलार्ड जैसे बल्लेबाज भी नहीं बना पाए हैं.

70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

अगर बिहार के समस्तीपुर के बाएं हाथ के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में कम से कम 17 छक्के और लगा दिए, तो वह किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा 70 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे, जो अभी तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज अपने नाम नहीं कर पाया है. किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में 70 छक्के तो दूर कोई बल्लेबाज 60 छक्के तक नहीं लगा पाया है. फिलहाल किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है.

भारत का ये बल्लेबाज इतिहास रचने की दहलीज पर

वेस्टइंडीज के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रिस गेल ने IPL 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 59 छक्के जड़े थे. राजस्थान रॉयल्स (RR) के ओपनर वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में अभी तक 53 छक्के लगा चुके हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में 17 छक्के और लगा दिए, तो वह किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा 70 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे. राजस्थान रॉयल्स (RR) को IPL 2026 में अपना अगला मैच 27 मई 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद (RR) के खिलाफ खेलना है.

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क्रिकेट इतिहास में पहली बार होगा ऐसा अजूबा

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच 27 मई को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा. मुल्लांपुर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को बहुत मदद करती है. वैभव सूर्यवंशी इस मैच के दौरान अपनी पारी में कम से कम 10 छक्के लगा सकते हैं. अगर राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला जीतकर क्वालिफायर-2 मुकाबला खेलती है, तो वैभव सूर्यवंशी आराम से 7 और सिक्स जड़कर, किसी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा 70 छक्कों का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं. राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम फाइनल में पहुचंती है, तो वैभव सूर्यवंशी के लिए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाना और भी आसान हो जाएगा.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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