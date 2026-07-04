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बुमराह-कमिंस को धोया, अब पहली बार इस स्टार गेंदबाज को तोड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी! मैनचेस्टर में दोस्त बनेगा दुश्मन

आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर एक ही टीम (राजस्थान रॉयल्स) के लिए खेलते हैं. नेट्स पर तो कई बार दोनों की भिड़ंत हुई होगी, लेकिन कभी ये दोनों स्टार खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेले हैं. अगर मैनचेस्टर में वैभव को मौका मिलता है तो पहले ओवर में ही जोफ्रा आर्चर उनका टेस्ट लेते दिखेंगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 04, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:46 PM IST
बुमराह-कमिंस को धोया, अब पहली बार इस स्टार गेंदबाज को तोड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी! मैनचेस्टर में दोस्त बनेगा दुश्मन
Image Credit: (PHOTO: X/Screengrab) बुमराह-कमिंस को धोया, अब पहली बार इस स्टार गेंदबाज को तोड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी!Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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