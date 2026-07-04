बुमराह-कमिंस को धोया, अब पहली बार इस स्टार गेंदबाज को तोड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी! मैनचेस्टर में दोस्त बनेगा दुश्मन

India vs England 2nd T20: भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच 1 जुलाई (आज) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. करोड़ों भारतीय फैंस 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. अगर मैनचेस्टर में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर उन्हें मौका देते हैं तो मैच का रोमांच अलग लेवल का होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सामने पहली बार जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करते दिखेंगे.
आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर एक ही टीम (राजस्थान रॉयल्स) के लिए खेलते हैं. नेट्स पर तो कई बार दोनों की भिड़ंत हुई होगी, लेकिन कभी ये दोनों स्टार खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेले हैं. अगर मैनचेस्टर में वैभव को मौका मिलता है तो पहले ओवर में ही इंग्लैंड के स्टार पेसर जोफ्रा आर्चर उनका टेस्ट लेते दिखेंगे. देखना दिलचस्प होगा कि इस ब्लॉकबस्टर जंग में किसकी जीत होगी.
बता दें कि दुनिया का शायद ही कोई टॉप क्लास का गेंदबाज होगा, जो वैभव सूर्यवंशी के तूफान से बचा हो. आईपीएल 2026 में 15 साल के बल्लेबाज ने जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे दिग्गज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी. वैभव सूर्यवंशी के आतंक से अभी तक सिर्फ जोफ्रा आर्चर ही बचे हैं. वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों एक ही टीम के हिस्सा हैं. नेट्स पर तो वैभव ने आर्चर की जमकर कुटाई की होगी. उनकी गेंदबाजी पर आउट भी हुए होंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन किसपर भारी पड़ता है.
मैनचेस्टर में होने वाले दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने जोफ्रा आर्चर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. हालांकि, इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे या नहीं, इसपर सस्पेंस बरकरार है. उन्होंने टीम इंडिया में एंट्री तो ले ली है, लेकिन डेब्यू का इंतजार जारी है. आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भी उन्हें मौका नहीं मिला था. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी वैभव बेंच पर बैठे थे. हालांकि, ऐसी कयास लगाई जा रही है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में होने वाले दूसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर सकते हैं.