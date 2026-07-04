बुमराह-कमिंस को धोया, अब पहली बार इस स्टार गेंदबाज को तोड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी! मैनचेस्टर में दोस्त बनेगा दुश्मन

बता दें कि दुनिया का शायद ही कोई टॉप क्लास का गेंदबाज होगा, जो वैभव सूर्यवंशी के तूफान से बचा हो. आईपीएल 2026 में 15 साल के बल्लेबाज ने जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे दिग्गज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी. वैभव सूर्यवंशी के आतंक से अभी तक सिर्फ जोफ्रा आर्चर ही बचे हैं. वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों एक ही टीम के हिस्सा हैं. नेट्स पर तो वैभव ने आर्चर की जमकर कुटाई की होगी. उनकी गेंदबाजी पर आउट भी हुए होंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन किसपर भारी पड़ता है.