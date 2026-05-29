पावरप्ले में ही 500 रन, वैभव सूर्यवंशी ने असंभव को किया संभव, बना दिया IPL का सबसे अनोखा रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi IPL Records: राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वो आईपीएल के किसी एक सीजन में पावरप्ले (शुरुआती 6 ओवर) में 500 रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. गुजरात टाइटंस के खिलाफ चल रहे दूसरे क्वालिफायर में उन्होंने ये अद्भुत कारनामा किया. इसी मैच में उन्होंने आईपीएल 2026 में अपने 700 रन भी पूरे कर लिए. वो फिलहाल इस सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने असंभव को किया संभव

आईपीएल में डेब्यू करने के बाद से ही वैभव सूर्यवंशी एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं. इस सीजन तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. उन्होंने आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे अधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. वो क्रिस गेल के 59 छक्के से अब अब बहुत आगे निकल चुके हैं. SRH के खिलाफ एलिमिनेटर में तबाही मचाने के बाद वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालिफायर-2 में भी गर्दा उड़ाते हुए एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया. वो IPL के एक सीजन में पावरप्ले में 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

एक आईपीएल सीजन में पावरप्ले में सर्वाधिक रन

500 रन - वैभव सूर्यवंशी (2026)*

467 रन - डेविड वार्नर (2016)

402 रन - ट्रैविस हेड (2024)

402 रन - साई सुदर्शन (2025)

382 - एडम गिलक्रिस्ट (2009)

374 रन - जोस बटलर (2022)

373 रन - विराट कोहली (2024)

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आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड

गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 96 रनों की शानदार पारी. हालांकि, लगातार दूसरी बार उनका दिल टूट गया. वो एक बार फिर शतक से चूक गए. ताबड़तोड़ पारी के दौरान वैभव ने एक और अद्भुत कारनामा किया. वो आईपीएल में सबसे कम गेंद खेलकर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने इस मामले में KKR के पूर्व खिलाड़ी आंद्रे रसेल को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 545 गेंदों पर एक हजार रन बनाए थे.

आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन (गेंदों के लिहाज से)

440 गेंद - वैभव सूर्यवंशी

545 गेंद - आंद्रे रसेल

560 गेंद - टिम डेविड

575 गेंद- ट्रैविस हेड

575 गेंद - फिल साल्ट