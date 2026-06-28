पानी पिलाना अपमानजनक काम नहीं... वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर विवाद पर भड़के अश्विन, आलोचकों पर फूटा गुस्सा

Vaibhav Sooryavanshi Debut Controversy: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को बाहर बिठाने के सुझाव पर आलोचना झेलने के बाद पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है. इंग्लैंड सीरीज से पहले बोलते हुए अश्विन ने सवाल किया कि 15 साल के खिलाड़ी के लिए सीनियर भारतीय खिलाड़ियों को ड्रिंक्स पिलाने और ड्रेसिंग रूम का अनुभव हासिल करने में आखिर क्या गलत है? भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इसमें वैभव को शायद मौका मिल सकता है.
15 वर्षीय वैभव को आईपीएल में शानदार सीजन और राजस्थान रॉयल्स के लिए रिकॉर्ड-तोड़ पारियां खेलने के बावजूद भारत के लिए डेब्यू का मौका नहीं मिला. आईपीएल सीजन खत्म होने के बाद वैभव ने श्रीलंका में भारत-ए के लिए भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था. उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था.
जब आयरलैंड के खिलाफ शुरुआती मैच में वैभव को मौका नहीं दिया गया, तब अश्विन ने टीम मैनेजमेंट के फैसले का बचाव किया था. उन्होंने कहा था कि प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठने खेल को करीब से देखने और राष्ट्रीय टीम के माहौल में ढलने की अपनी एक अहमियत होती है. अश्विन ने पहले एक वीडियो में कहा था, ''बाहर बैठने और खेल देखने की भी अपनी वैल्यू है. उसे टीम की सेवा करने दें, मदद करने दें और पानी भी लाने दें. इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है.'' अश्विन का मानना है कि ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होना ही अपने आप में एक बड़ी सीख है.
अश्विन के अनुसार, एक महान खिलाड़ी रातों-रात नहीं बनता. उन्होंने कहा, ''एक बार जब वैभव खेलना शुरू करेंगे, तो शायद उन्हें कभी ड्रॉप नहीं किया जाएगा- जैसा कि सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था.'' उन्होंने आगे कहा था कि प्लेइंग इलेवन से थोड़ा समय बाहर रहने से खिलाड़ी में सहानुभूति और टीम एनवायरनमेंट की बेहतर समझ विकसित होती है. इन टिप्पणियों के बाद अश्विन को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जहां लोग सवाल कर रहे थे कि फॉर्म में चल रहे टैलेंट को बेंच पर क्यों बिठाया गया है.
अपने शो पर पलटवार करते हुए अश्विन ने पूछा कि क्या सीनियर खिलाड़ियों के लिए पानी की बोतलें ले जाना अब कोई अपमानजनक या नकारात्मक बात बन गई है? क्या क्रिकेट की संस्कृति बदल गई है? अश्विन ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि 1990 और 2000 के दशक में वह खुद चेन्नई में एक बॉल-बॉय थे और क्रिकेटरों के लिए पानी ले जाकर बहुत खुश होते थे. उन्होंने सवाल किया,''मैदान में भागकर भारतीय खिलाड़ियों को पानी देना कब से छोटा काम हो गया?.''
वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 सीरीज में मौका मिलने की पूरी उम्मीद है. सहायक कोच रायन टेन डोशेट ने बताया था कि आयरलैंड में वैभव को डेब्यू इसलिए नहीं मिला क्योंकि टीम वर्ल्ड कप जीतने वाले ओपनर्स को थोड़ा और समय देना चाहती थी. भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.