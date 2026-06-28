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पानी पिलाना अपमानजनक काम नहीं... वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर विवाद पर भड़के अश्विन, आलोचकों पर फूटा गुस्सा

Vaibhav Sooryavanshi Debut Controversy: आर अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने और ड्रिंक्स पिलाने पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को करारा जवाब दिया है.अश्विन ने इसकी तुलना सचिन तेंदुलकर के अनुभव से की है. उन्होंने आलोचकों को तेंदुलकर की याद दिलाई है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 01, 2026, 02:31 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:31 AM IST
पानी पिलाना अपमानजनक काम नहीं... वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर विवाद पर भड़के अश्विन, आलोचकों पर फूटा गुस्सा
Image Credit: रविचंद्रन अश्विन और वैभव सूर्यवंशी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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