भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे वैभव सूर्यवंशी? BCCI के इस अधिकारी ने दिए बड़े संकेत

भारत के युवा ओपनिंग बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. वैभव सूर्यवंशी पिछले एक साल से खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन के 4 मैचों में अभी तक 50 की औसत से 200 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 78 रन रहा है. अब वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. BCCI के एक अधिकारी ने इस बात के संकेत दिए हैं. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं.

भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे वैभव सूर्यवंशी!

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अधिकारी और IPL के चेयरमैन अरुण धूमल ने 15 साल के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा है कि इस खिलाड़ी में भारत के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बनने की क्षमता है. हालांकि, अरुण धूमल ने कहा कि वह तुरंत कॉल-अप की वकालत नहीं कर रहे हैं. अरुण धूमल ने कहा, 'मुझे पता है कि अभी ओपनिंग पोजीशन के लिए कोई स्लॉट खाली नहीं है.'

जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका

अरुण धूमल ने कहा, 'हमारे पास अभी अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी हैं, जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 15 साल की उम्र में मुझे निजी तौर पर लगता है कि वैभव सूर्यवंशी में टीम इंडिया के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाला भारतीय बनने की क्षमता है. मैं उसे शामिल करने पर जोर नहीं दे रहा हूं, लेकिन चयनकर्ताओं के लिए इतने कम उम्र के टैलेंट को चुनने का यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका हो सकता है.'

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जबरदस्त फॉर्म में वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड, और भुवनेश्वर कुमार जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी कर अपनी क्षमता साबित की है और नेशनल टीम के चयनकर्ताओं के मन में अपने बारे में सोचने का दबाव बढ़ाया है. वैभव सूर्यवंशी, जो पिछले साल IPL नीलामी में साइन किए गए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर सुर्खियों में आए थे, आईपीएल 2026 में जबरदस्त फॉर्म में दिखे हैं. वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को गुवाहाटी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सिर्फ 26 गेंदों पर 78 रन की पारी खेल अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) को दमदार जीत दिलाई थी.

वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप होल्डर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी की फिफ्टी इस सीजन की उनकी दूसरी फिफ्टी थी. इससे पहले उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स (RR) के सीजन पहले मैच में 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था. इस सीजन में उनकी दोनों हाफ सेंचुरी सिर्फ 15 गेंदों में आईं हैं. वैभव सूर्यवंशी 4 मैचों में 200 रन बनाकर फिलहाल ऑरेंज कैप होल्डर हैं.