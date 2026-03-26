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Hindi Newsक्रिकेटIPL डेब्यू के पहले ही ओवर में लुटाए 30 रन, वैभव सूर्यवंशी की तबाही ने खत्म कर दिया इस खिलाड़ी का करियर!

IPL डेब्यू के पहले ही ओवर में लुटाए 30 रन, वैभव सूर्यवंशी की 'तबाही' ने खत्म कर दिया इस खिलाड़ी का करियर!

Vaibhav Sooryavanshi Destroyed Karim Janat IPL Career: इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन यानी 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से मैदान पर आग लगा दी थी. उनकी आंधी में एक खिलाड़ी तिनके की तरह उड़ गया. नतीजा ये हुआ कि उसका आईपीएल डेब्यू आखिरी साबित हुआ और फिर उसे किसी भी मुकाबले में मौका नहीं मिला. जिस मैच को वह अपना ड्रीम डेब्यू बनाने की सोच लेकर मैदान पर उतरा था, उसे वैभव ने करियर को ले डूबने वाला मुकाबला बना दिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:39 PM IST
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फोटो क्रेडिट (X/BCCI)
फोटो क्रेडिट (X/BCCI)

Vaibhav Sooryavanshi Destroyed Karim Janat IPL Career: आईपीएल 2025 का मंच सज चुका है. वैभव सूर्यवंशी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने उतरेंगे, जैसी उन्होंने अपने डेब्यू सीजन 2025 में की थी. वैभव ने 14 साल की उम्र में जिस तरह से तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था, उससे सभी हैरान थे. वैभव के सामने जो भी गेंदबाज आया, उन्होंने उसकी हालत खराब कर दी थी. उनकी आंधी में वह खिलाड़ी भी उड़ गया, जिसने आईपीएल 2025 में डेब्यू किया था और पहले ही मुकाबले में उसकी हालत खराब हो गई थी. ये कोई और नहीं बल्कि अफगानी ऑलराउंडर करीम जनत थे, जिनके पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने पूरे 30 रन उड़ाए थे.

दरअसल, करीम जनत अफगानिस्तान के एक उभरते हुए तेज गेंदबाज और आक्रामक ऑलराउंडर के रूप में पहचान बना चुके हैं. दुनिया भर की टी20 लीग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद 2025 में उन्होंने आईपीएल डेब्यू किया. वह गुजरात टाइटंस के लिए खेले थे. करीम के पास पूरा मौका था कि वे दुनिया की सबसे बड़ी लीग में अपनी छाप छोड़ें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में उनका सामना वैभव से हो गया.

जब आई थी वैभव के नाम की आंधी

ये वही मैच था, जिसमें वैभव ने 101 रनों की तूफानी पारी खेली थी. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हुए गुजरात के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर शतक ठोक दिया था. वैभव ने 11 छक्के और 7 चौकों की मदद से 101 रन की पारी खेली थी. यह आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक और सबसे कम उम्र (14 साल 32 दिन) में लगाया गया शतक है. उस दिन वैभव के सामने जो भी गेंदबाज आया, उसकी हालत खराब हुई थी.

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हर गेंद पर बाउंड्री लगी थी

यह मुकाबला जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा था. राजस्थान की ओर से खेल रहे 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी उस दिन अलग ही मूड में थे. जैसे ही कप्तान शुभमन गिल ने 10वें ओवर में गेंद करीम जनत को थमाई, वैभव ने उनके खिलाफ हल्ला बोल कर दिया. उन्होंने उस ओवर में कुल 30 रन ठोके थे. ओवर 6, 4, 6, 4, 4, 6 रहा था. चौकों और छक्कों की उस बौछार ने न केवल करीम की लाइन-लेंथ बिगाड़ी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी जमींदोज कर दिया था.

शर्मनाक रिकॉर्ड भी किया था अपने नाम

एक ओवर में 30 रन खाने वाले करीम जनत उस समय आईपीएल इतिहास के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले सबसे महंगे डेब्यूडेंट बन गए थे. उस मैच में कप्तान गिल ने उन्हें दोबारा गेंदबाजी नहीं कराई थी. हैरानी की बात यह रही कि उस खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें दोबारा कभी आईपीएल की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. वैभव ने सिर्फ करीम ही नहीं, बल्कि गुजरात के हर गेंदबाज की धुनाई की थी. मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान जैसे गेंदबाजों की भी पिटाई हुई थी.

मैच का हाल

वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक के दम पर राजस्थान की टीम ने 210 रनों के टारगेट को 15.5 ओवर में ही चेज कर लिया था. यशस्वी जायसवाल ने 40 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 70 रन बनाए थे, जबकि वैभव ने 38 गेंदों पर 11 छक्के और 7 चौके लगाकर 101 रन किए थे. रियान पराग ने 15 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 32 रन बनाए थे.

करीम जनत का टी20 करियर कैसा है?

27 साल के अफगानी क्रिकेटर करीम जनत एक स्टार ऑलराउंडर हैं, जो पूरी दुनिया में होने वाली टी20 क्रिकेट लीग्स में खेलने जाते हैं और अपना लोहा मनवा चुके हैं. 182 मैचों में 12 फिफ्टी के दम पर वह 137.28 के स्ट्राइक रेट से 2846 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक भी शामिल हैं. वहीं गेंद से उन्होंने 126 विकेट भी निकाले हैं, लेकिन आईपीएल में एकमात्र मैच ही खेल पाए और गुजरात टाइटंस ने उन्हें बाहर कर दिया. आईपीएल 2026 में वह किसी भी टीम का हिस्सा नहीं हैं.

ये भी पढ़ें: RCB Playing XI: नंबर 1 से लेकर 8 तक छक्के उड़ाने वाले बल्लेबाजों की फौज, हेजलवुड की जगह ले सकता है ये घातक बॉलर

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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