वैभव सूर्यवंशी के क्रेज के आगे मजबूर हुआ ब्रॉडकास्टर, अब घर बैठे लाइव देख सकेंगे इंडिया A के मैच

India A Tri Series Live Telecast Streaming: वैभव सूर्यवंशी का जादू अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है और ऐसा लगता है कि इसने ब्रॉडकास्टर्स को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है. इंडिया ए टीम में उनके शामिल होने से लोगों में जबरदस्त दिलचस्पी पैदा हुई है. इसके बाद भारत, अफगानिस्तान और मेजबान श्रीलंका के बीच होने वाली आगामी ट्राई-सीरीज को टीवी पर प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है.

इंडिया ए टीम का नेतृत्व तिलक वर्मा कर रहे हैं, लेकिन यह 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की उपस्थिति है जिसने इस ट्राई-सीरीज की अहमियत बढ़ा दी है. हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल में वैभव ने शानदार 776 रन बनाकर 'ऑरेंज कैप' जीती थी. इसके बाद से अधिकारियों ने इस सीरीज के प्रसारण के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है.

कहां और कब देख सकेंगे लाइव मुकाबला?

9 से 21 जून तक आयोजित होने वाली यह ट्राई-सीरीज सोनी स्पोर्ट्स (Sony Sports) और सोनी लिव (Sony LIV) पर प्रसारित की जाएगी. श्रीलंका क्रिकेट के आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर होने के नाते सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास श्रीलंका में खेले जाने वाले क्रिकेट के अधिकार हैं और उनके अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण पूरी कवरेज के साथ किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सोनी को मिलेगा 'सूर्यवंशी फीवर' का फायदा?

सोनी नेटवर्क पिछले कुछ समय से बड़े क्रिकेट आयोजनों से चूक रहा था क्योंकि वर्ल्ड कप और आईपीएल प्रतिद्वंद्वी जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर प्रसारित हो रहे थे. ऐसे में अब उसने क्रिकेट जगत में छाए 'सूर्यवंशी फीवर' का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया है. सोनी के पास अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होने वाली भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय सीरीज के अधिकार भी हैं.

ये भी पढ़ें: फुटबॉल का काला इतिहास! वर्ल्ड कप के वो 5 विवादित मैच, जब खिलाड़ियों ने की गंदी हरकत

क्या टी20 सीरीज पर लगेगी मुहर?

इस बीच, दो टेस्ट मैचों की सीरीज में जोड़े जाने वाले तीन टी20 मैचों (T20Is) को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है. हालांकि, बीसीसीआई (BCCI) और श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के बीच चल रही चर्चाओं से परिचित लोगों का मानना है कि इस तीन मैचों की टी20 सीरीज को मंजूरी मिलने की संभावना काफी अधिक है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें: 'कौन क्या बोल रहा है...' विराट-वैभव की चैट का खुलासा, कोहली ने वैभव को दी सलाह

ट्राई सीरीज के लिए भारत ए टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय.