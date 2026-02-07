80 गेंद पर 175 रन, भारत को वर्ल्ड कप जिताने के बाद सातवें आसमान पर वैभव सूर्यवंशी, खतरनाक फॉर्म पर बड़ा खुलासा

Advertisement
भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुक्रवार को खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले को 100 रन से जीता. इसी के साथ भारत छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बना. भारत को खिताब जिताने में सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 175 रन की पारी खेली.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 07, 2026, 06:27 AM IST
भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुक्रवार को खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले को 100 रन से जीता. इसी के साथ भारत छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बना. भारत को खिताब जिताने में सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 175 रन की पारी खेली. ट्रॉफी जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि टीम पिछले 7-8 महीनों से इसके लिए मेहनत कर रही थी.

वर्ल्ड कप जिताने के बाद सातवें आसमान पर वैभव सूर्यवंशी

खिताबी मुकाबले में भारत के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 15 चौकों और इतने ही छक्कों के साथ 175 रन की पारी खेलते हुए कई रिकॉर्ड्स तोड़े. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के साथ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया. वर्ल्ड कप जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने कहा, 'मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता.'

ज्यादा दबाव नहीं लिया

वैभव सूर्यवंशी ने कहा, 'पिछले 7–8 महीनों से जिस तरह से पूरी टीम ने मेहनत की है और हमारा सपोर्ट स्टाफ जो लंबे समय से हमारे साथ है, जो हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि हम फिट रहें, मैं यह पुरस्कार उन्हें समर्पित करना चाहता हूं.' उन्होंने कहा, 'हमने ज्यादा दबाव नहीं लिया. बस यही सोचा कि टूर्नामेंट में जो अच्छा किया है, उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे.'

'हमने कितनी मेहनत की'

वैभव सूर्यवंशी ने कहा, 'तैयारी सिर्फ एशिया कप के दौरान ही नहीं, बल्कि पिछले 8–9 महीनों से लगातार अच्छी रही है और उस दौरान हमने कितनी मेहनत की है, यह सिर्फ खिलाड़ी ही जानते हैं. मुझे अपने टैलेंट पर भरोसा था कि मैं बड़े मुकाबलों में योगदान दे सकता हूं और आज वही देखने को मिला.' हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने 9 विकेट खोकर 411 रन बनाए. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 40.2 ओवरों में 311 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड की ओर से कैलेब फाल्कनर ने 115 रन की पारी खली, लेकिन टीम को शर्मनाक हार से बचा नहीं सके.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Sooryavanshi

