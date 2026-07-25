इंटरनेशनल क्रिकेट में बार-बार एक ही जाल में फंस रहे वैभव सूर्यवंशी, IPL में जो थी ताकत अचानक बन गई कमजोरी

Vaibhav Sooryavanshi: जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी ने 20 रनों की छोटी मगर धमाकेदार पारी खेली. मैच के तीसरे ओवर में चौकों की हैट्रिक और एक छक्का जड़ने के बाद वो आउट हो गए. वैभव ने 222.22 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 3 चौके और एक छक्का की मदद से 9 गेंदों पर 20 रन बनाए. हालांकि, वो जिस तरीके से आउट हुए, वो थोड़ी चिंताजनक जरूर है. वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 15 साल के हैं और वो निश्चित तौर पर आने वाले मैचों में बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन दुनियाभर के गेंदबाजों को उनकी एक कमजोरी का पता चल गया है.
दिलचस्प बात ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सामने आई ये कमजोरी आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी की ताकत थी. T20I में वो बार-बार एक ही जाल में फंस रहे हैं. गेंदबाज उन्हें लगातार उनके शरीर की तरफ शॉट गेंद डालकर शिकार कर रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी यही हुआ.
आईपीएल में भी कई गेंदबाज वैभव सूर्यवंशी को शॉट गेंद डालकर डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के मैदानों पर राजस्थान रॉयल्स के युवा धुरंधर ने शॉट गेंदों को ज्यादातर बाउंड्री के पार भेजा. IPL में वैभव ने शॉट पिच गेंदों पर 59 बॉल पर 199 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 337.28 का है. हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक की कहानी कुछ और है.
वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक 5 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इनमें से 3 बार वो शॉट गेंद को पुल करने के चक्कर में कैच आउट हुए हैं. जाहिर है कि विदेशी पिचों पर वो शॉट गेंद को अच्छे से खेलने में नाकाम हो रहे हैं. वैभव एक आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो हर बॉल पर अटैक करने की कोशिश करते हैं. हालांकि, शॉट बॉल पर उन्हें ये रवैया बदलना होगा. उनकी ये कमजोरी अब हर क्रिकेट टीम के पास पहुंच गई होगी. आने वाले समय में उनका कड़ा इम्तेहान होगा. देखना दिलचस्प होगा कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी शॉट गेंद का इलाज ढूंढ पाते हैं या नहीं.
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20I में वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों पर 50 रनों की शानदार पारी खेली थी. वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला अर्धशतक ठोकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने थे. हालांकि, दूसरे मुकाबले में वो इस लय को बरकरार नहीं रख सके और 20 रन बनाकर जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज रिचर्ड न्गारावा की गेंद पर कैच आउट हो गए.
कहां देखें भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज?
भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच 25 जुलाई और तीसरा मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा. इस सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर हो रहा है.