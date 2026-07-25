इंटरनेशनल क्रिकेट में बार-बार एक ही जाल में फंस रहे वैभव सूर्यवंशी, IPL में जो थी ताकत अचानक बन गई कमजोरी

Vaibhav Sooryavanshi: जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी ने 20 रनों की छोटी मगर धमाकेदार पारी खेली. मैच के तीसरे ओवर में चौकों की हैट्रिक और एक छक्का जड़ने के बाद वो आउट हो गए. वैभव ने 222.22 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 3 चौके और एक छक्का की मदद से 9 गेंदों पर 20 रन बनाए. हालांकि, वो जिस तरीके से आउट हुए, वो थोड़ी चिंताजनक जरूर है. वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 15 साल के हैं और वो निश्चित तौर पर आने वाले मैचों में बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन दुनियाभर के गेंदबाजों को उनकी एक कमजोरी का पता चल गया है.