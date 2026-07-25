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इंटरनेशनल क्रिकेट में बार-बार एक ही जाल में फंस रहे वैभव सूर्यवंशी, IPL में जो थी ताकत अचानक बन गई कमजोरी

Vaibhav Sooryavanshi: जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी ने 20 रनों की छोटी मगर धमाकेदार पारी खेली. वो शॉट गेंद को पुल करने के चक्कर में कैच आउट हो गए. T20I में वो बार-बार एक ही जाल में फंस रहे हैं. गेंदबाज उन्हें लगातार उनके शरीर की तरफ शॉट गेंद डालकर शिकार कर रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 25, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:36 PM IST
इंटरनेशनल क्रिकेट में बार-बार एक ही जाल में फंस रहे वैभव सूर्यवंशी, IPL में जो थी ताकत अचानक बन गई कमजोरी
Image Credit: इंटरनेशनल क्रिकेट में बार-बार एक ही जाल में फंस रहे वैभव सूर्यवंशी (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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