Advertisement
trendingNow13232690
Hindi Newsक्रिकेट15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया 1000 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करिश्मा करने वाले दुनिया के सबसे तेज क्रिकेटर

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया 1000 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करिश्मा करने वाले दुनिया के सबसे तेज क्रिकेटर

15 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL में सबसे तेजी से 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 29, 2026, 09:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया 1000 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करिश्मा करने वाले दुनिया के सबसे तेज क्रिकेटर

वैभव सूर्यवंशी ने IPL में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. 15 साल के इस विस्फोटक ओपनर ने ऐसा करिश्मा किया है कि बड़े से बड़े बल्लेबाज पीछे छूट गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ शुक्रवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में क्वालिफायर-2 मुकाबले के दौरान 47 गेंद पर 96 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अभी तक राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 16 मैचों में 776 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं.

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया 1000 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

15 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL में सबसे तेजी से 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ इस क्वालिफायर-2 मैच में 68 रन बनाते ही IPL में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL में 1000 रन केवल 440 गेंदों पर बना डाले, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL 2026 के 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 237.30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में अभी तक एक शतक और 5 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है.

IPL में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज (कम गेंदों में)

1. वैभव सूर्यवंशी - 440*

Add Zee News as a Preferred Source

2. आंद्रे रसेल - 545

3.टिम डेविड - 560

4. ट्रैविस हेड - 575

5. फिल सॉल्ट - 575

6. हेनरिक क्लासेन - 594

7. वीरेंद्र सहवाग - 604

वैभव सूर्यवंशी ने आंद्रे रसेल का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा

वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आंद्रे रसेल ने 545 गेंदों पर अपने 1000 IPL रन पूरे किए थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

पहले तपती गर्मी अब मानसून की मार... पिछले 3 सालों में सबसे कम बरसेंगे इंद्र देवता
weather update
पहले तपती गर्मी अब मानसून की मार... पिछले 3 सालों में सबसे कम बरसेंगे इंद्र देवता
केरलम में वंदे मातरम गीत पर छिड़ी रार, राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को लगाई फटकार
keralam
केरलम में वंदे मातरम गीत पर छिड़ी रार, राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को लगाई फटकार
तो लड़के शादी ही क्यों करते हैं? दहेज लेने वालों के लिए बड़ा सबक है SC की ये टिप्पणी
Supreme Court
तो लड़के शादी ही क्यों करते हैं? दहेज लेने वालों के लिए बड़ा सबक है SC की ये टिप्पणी
सुवेंदु का बंगाल में एक और बड़ा ऐलान, 1 अगस्त से शुरू होगी जनगणना
Census 2027
सुवेंदु का बंगाल में एक और बड़ा ऐलान, 1 अगस्त से शुरू होगी जनगणना
पुणे में जहरीली शराब से 16 मौतों के बाद बोले CM , कहा- जड़ से खत्म होगा इकोसिस्टम
Maharashtra news
पुणे में जहरीली शराब से 16 मौतों के बाद बोले CM , कहा- जड़ से खत्म होगा इकोसिस्टम
ईरान के साथ समझौता या युद्ध! 60 दिन के सीजफायर के क्या मायने हैं? एक्सपर्ट ने बताया
Strait of Hormuz
ईरान के साथ समझौता या युद्ध! 60 दिन के सीजफायर के क्या मायने हैं? एक्सपर्ट ने बताया
भीषण गर्मी से राहत के बीच IMD ने दी एक और गुड न्यूज, वीकेंड पर हो जाएगी मौज
Monsoon
भीषण गर्मी से राहत के बीच IMD ने दी एक और गुड न्यूज, वीकेंड पर हो जाएगी मौज
घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस... भारत-पाक सीमा पर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री बड़ा संदेश
amit shah
घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस... भारत-पाक सीमा पर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री बड़ा संदेश
मैकेनिक, कुली, कारपेंटर के बाद RAGA का ड्राइवर अवतार, घर के बाहर बने ऑटो वाले भैया
Rahul Gandhi
मैकेनिक, कुली, कारपेंटर के बाद RAGA का ड्राइवर अवतार, घर के बाहर बने ऑटो वाले भैया
हरे-भरे पहाड़ों के बीच का ये शहर है सबसे प्रदूषित, सफेद टीशर्ट हो जाती है काली
Pollution
हरे-भरे पहाड़ों के बीच का ये शहर है सबसे प्रदूषित, सफेद टीशर्ट हो जाती है काली