15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया 1000 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करिश्मा करने वाले दुनिया के सबसे तेज क्रिकेटर

15 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL में सबसे तेजी से 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं.
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वैभव सूर्यवंशी ने IPL में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. 15 साल के इस विस्फोटक ओपनर ने ऐसा करिश्मा किया है कि बड़े से बड़े बल्लेबाज पीछे छूट गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ शुक्रवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में क्वालिफायर-2 मुकाबले के दौरान 47 गेंद पर 96 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अभी तक राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 16 मैचों में 776 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं.
15 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL में सबसे तेजी से 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ इस क्वालिफायर-2 मैच में 68 रन बनाते ही IPL में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL में 1000 रन केवल 440 गेंदों पर बना डाले, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL 2026 के 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 237.30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में अभी तक एक शतक और 5 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है.
1. वैभव सूर्यवंशी - 440*
2. आंद्रे रसेल - 545
3.टिम डेविड - 560
4. ट्रैविस हेड - 575
5. फिल सॉल्ट - 575
6. हेनरिक क्लासेन - 594
7. वीरेंद्र सहवाग - 604
वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आंद्रे रसेल ने 545 गेंदों पर अपने 1000 IPL रन पूरे किए थे.
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