खाना भी नहीं खाया... वैभव सूर्यवंशी से क्यों बात नहीं कर पा रहे पिता? टीम इंडिया में एंट्री पर बोल दी दिल की बात

Vaibhav Sooryavanshi Father Reaction: आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन और सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की किस्मत चमक गई है. 15 साल के उभरते हुए सितारे के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुल गया है. 6 जून (शनिवार) को बीसीसीआई ने T20 में 3 स्क्वॉड का ऐलान किया और तीनों स्क्वॉड में वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के साथ-साथ एशियन गेम्स 2026 के लिए भी टीम में जगह मिली है. इस खुशी के मौके पर बिहार में जश्न का माहौल है. वैभव के घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है. टीम इंडिया में बेटे की एंट्री से पिता भी गदगद हैं. शनिवार को वैभव सूर्यवंशी के पिता ने मीडिया से बातचीत कर चयनकर्ताओं का शुक्रिया किया. उन्होंने ये भी बताया कि इन दिनों वैभव बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और वो अपने बेटे से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं.