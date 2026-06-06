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खाना भी नहीं खाया... वैभव सूर्यवंशी से क्यों बात नहीं कर पा रहे पिता? टीम इंडिया में एंट्री पर बोल दी दिल की बात

Vaibhav Sooryavanshi Father Reaction: टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी का चयन होने पर उनके पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज हम सब बहुत खुश हैं. सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा इलाका इस कामयाबी से झूम रहा है. बच्चे ने जिसके लिए बचपन से दिन-रात मेहनत की थी, उस मेहनत का मीठा फल मिला है. मैं चयनकर्ताओं को हाथ जोड़कर शुक्रिया करना चाहता हूं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 06, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:17 PM IST
खाना भी नहीं खाया... वैभव सूर्यवंशी से क्यों बात नहीं कर पा रहे पिता? टीम इंडिया में एंट्री पर बोल दी दिल की बात
Image Credit: (Screengrab/IPL/BCCI)Vaibhav Sooryavanshi father first reaction

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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