खाना भी नहीं खाया... वैभव सूर्यवंशी से क्यों बात नहीं कर पा रहे पिता? टीम इंडिया में एंट्री पर बोल दी दिल की बात

Vaibhav Sooryavanshi Father Reaction: आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन और सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की किस्मत चमक गई है. 15 साल के उभरते हुए सितारे के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुल गया है. 6 जून (शनिवार) को बीसीसीआई ने T20 में 3 स्क्वॉड का ऐलान किया और तीनों स्क्वॉड में वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के साथ-साथ एशियन गेम्स 2026 के लिए भी टीम में जगह मिली है. इस खुशी के मौके पर बिहार में जश्न का माहौल है. वैभव के घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है. टीम इंडिया में बेटे की एंट्री से पिता भी गदगद हैं. शनिवार को वैभव सूर्यवंशी के पिता ने मीडिया से बातचीत कर चयनकर्ताओं का शुक्रिया किया. उन्होंने ये भी बताया कि इन दिनों वैभव बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और वो अपने बेटे से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं.
टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी का चयन होने पर उनके पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज हम सब बहुत खुश हैं. सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा इलाका इस कामयाबी से झूम रहा है. बच्चे ने जिसके लिए बचपन से दिन-रात मेहनत की थी, उस मेहनत का मीठा फल मिला है. मैं चयनकर्ताओं को हाथ जोड़कर शुक्रिया करना चाहता हूं.
इसी बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आईपीएल 2026 के बाद जब वैभव घर पर आए तो उनसे आपकी क्या बातें हुईं? इसका जवाब देते हुए वैभव के पिता ने कहा कि मौका नहीं मिला कुछ बातचीत करने का. इतने लोग आ गए कि हमलोग बात भी नहीं कर सके सही से. वो खाना भी नहीं खा सका. उसे शाम में निकलना था, लेकिन हमको सुबह में ही लेकर भागना पड़ा. आज फोन पर बातचीत करेंगे अच्छे से. वैभव सूर्यवंशी के चयन पर उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने कहा, "उसने बहुत मेहनत की है। अब उसकी मेहनत रंग ला रही है और उसे देश के लिए खेलने का मौका मिल रहा है, जो उसने अपनी मेहनत से कमाया है। अब मेरी बस यही कामना है कि वह देश के लिए शानदार प्रदर्शन करे और कई जीत हासिल करे
भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को जब साल 1989 में पहली बार भारतीय टीम में चुना गया, तो उनकी उम्र 16 साल थी. हालांकि अब सचिन का ये 37 साल पुराना महारिकॉर्ड टूट चुका है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन ने हमें उन्हें चुनने के लिए लगभग मजबूर कर दिया है. मैं उनकी उम्र जानता हूं और यह अवसर उनके करियर में कितना जल्दी आया है.'