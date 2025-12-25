Advertisement
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, ऐसा प्रचंड वर्ल्ड क्रिकेट बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर

भारत के 14 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों क्रिकेट के मैदान पर कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त करते जा रहे हैं. इस बल्लेबाज ने अब एक ऐसा प्रचंड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसके बारे में जानकर क्रिकेट फैंस हैरान रह जाएंगे. वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के अपने पहले मैच में बिहार के लिए ओपनिंग की और सिर्फ 84 गेंदों में 190 रन बनाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 25, 2025, 01:28 PM IST
भारत के 14 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों क्रिकेट के मैदान पर कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त करते जा रहे हैं. इस बल्लेबाज ने अब एक ऐसा प्रचंड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसके बारे में जानकर क्रिकेट फैंस हैरान रह जाएंगे. वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के अपने पहले मैच में बिहार के लिए ओपनिंग की और सिर्फ 84 गेंदों में 190 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ यह पारी खेली थी.

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 226.19 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 16 चौके और 15 छक्के उड़ाए. वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी 15 साल के होने से पहले लिस्ट A और T20 क्रिकेट दोनों में शतक बनाने वाले दुनिया के पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अपना नाम अब रिकॉर्डबुक में दर्ज करवा लिया है.

ऐसा प्रचंड वर्ल्ड क्रिकेट बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर

वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले है. वैभव सूर्यवंशी IPL और T20 में सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं. साथ ही वैभव सूर्यवंशी मेंस लिस्ट A क्रिकेट में भी सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल और 272 दिन की उम्र में लिस्ट A क्रिकेट में शतक बनाने का कमाल किया है.

जहूर इलाही का रिकॉर्ड टूटा

लिस्ट A क्रिकेट में शतक बनाने वाले पिछले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज पाकिस्तान के जहूर इलाही थे. जहूर इलाही ने 15 साल और 209 दिन की उम्र में 26 सितंबर 1986 को कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान रेलवे के खिलाफ अपने दूसरे लिस्ट ए मैच में पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स कॉर्पोरेशन के लिए खेलते हुए 103 रनों की नाबाद पारी खेली थी. वैभव सूर्यवंशी ने जहूर इलाही का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

