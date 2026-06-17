भारत-A और अफगानिस्तान-A के बीच ट्राई-नेशन सीरीज का पांचवां मुकाबला दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में अफगानिस्तान-A के कप्तान इमरान मीर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत-A को बल्लेबाजी सौंपी. अफगानिस्तान-A के खिलाफ बुधवार को दांबुला में ट्राई-सीरीज के मैच में भारत-A के लिए बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए हैं.
अफगानिस्तान-A के गेंदबाज फरीदून दाऊदजई की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी खालिद तानीवाल के हाथों कैच आउट हो गए. वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे. 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को हाल ही में पहली बार भारत की T20I टीम में चुना गया था. वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड व इंग्लैंड के आगामी दौरे और एशियन गेम्स के लिए भारत की T20I टीम में शामिल किया गया है.
भारत की T20I टीम में सेलेक्शन होते ही वैभव सूर्यवंशी अचानक फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहे हैं. श्रीलंका में इन दिनों खेली जा रही ट्राई-नेशन सीरीज में अभी तक 4 मैचों की 4 पारियों में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से सिर्फ 117 रन ही निकले हैं. वैभव सूर्यवंशी इस दौरान शतक तो दूर एक अर्धशतक भी नहीं जड़ पाए हैं. ट्राई-नेशन सीरीज में अभा तक 4 मैचों में वैभव सूर्यवंशी ने 14, 44, 21 और 38 रन के स्कोर ही बनाए हैं.
वैभव सूर्यवंशी अगर जून के आखिर और जुलाई में आयरलैंड या इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू करते हैं, तो वह 15 साल की उम्र में भारत को रिप्रजेंट करने वाले सबसे युवा मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे. वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू के समय 16 साल और 205 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी.