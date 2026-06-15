भारत-A और श्रीलंका-A के बीच ट्राई-नेशन सीरीज का चौथा मुकाबला दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका-A के कप्तान सहान अराचिगे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत-A को बल्लेबाजी सौंपी. श्रीलंका-A के खिलाफ सोमवार को दांबुला में ट्राई-सीरीज के मैच में भारत-A के लिए बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए हैं.
सहान अराचिगे की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी वानुजा सहान के हाथों कैच आउट हो गए. वैभव सूर्यवंशी ने 14 गेंदों में 21 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का भी शामिल था. 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को हाल ही में पहली बार भारत की T20I टीम में चुना गया था. वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड व इंग्लैंड के आगामी दौरे और एशियन गेम्स के लिए भारत की T20I टीम में शामिल किया गया है.
भारत की T20I टीम में सेलेक्शन होते ही वैभव सूर्यवंशी अचानक फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहे हैं. श्रीलंका में इन दिनों खेली जा रही ट्राई-नेशन सीरीज में अभी तक 3 मैचों की 3 पारियों में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से सिर्फ 79 रन ही निकले हैं. वैभव सूर्यवंशी इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं जड़ पाए हैं. ट्राई-नेशन सीरीज के पिछले 3 मैचों में वैभव सूर्यवंशी ने 14, 44 और 21 रन के स्कोर ही बनाए हैं.
वैभव सूर्यवंशी अगर जून के आखिर और जुलाई में आयरलैंड या इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू करते हैं, तो वह 15 साल की उम्र में भारत को रिप्रजेंट करने वाले सबसे युवा मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे. वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू के समय 16 साल और 205 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी.
वैभव सूर्यवंशी का चयन राजस्थान रॉयल्स के साथ उनके शानदार IPL सीजन के बाद हुआ है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 16 पारियों में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर' अवॉर्ड, 'इमर्जिंग प्लेयर' का सम्मान और 'ऑरेंज कैप' मिली. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में रिकॉर्ड 72 छक्के भी लगाए, जिससे उन्होंने 2012 में क्रिस गेल के 59 छक्कों के IPL रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
इस साल की शुरुआत में, वैभव सूर्यवंशी ने भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 175 रन बनाए थे. 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में धमाकेदार एंट्री मिलने के बाद वैभव सूर्यवंशी का कहना है कि वह सिर्फ खेलना नहीं चाहते हैं, बल्कि अगले 10 से 20 साल तक अपने खेल से इंटरनेशनल क्रिकेट में दबदबा बनाए रखना चाहते हैं. राजस्थान रॉयल्स द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वैभव सूर्यवंशी का एक इंटरव्यू शेयर किया गया था. इस इंटरव्यू में बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि वह ऐसा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिसे देखकर लोग बाद में यह कहें कि एक बल्लेबाज अकेले दम पर मैच जीता देता था.