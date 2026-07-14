सिर्फ क्रिकेट ही नहीं... वैभव सूर्यवंशी को टेनिस में दिलचस्पी, 10 साल की उम्र से 2 दिग्गजों को किया फॉलो

15 साल वैभव सूर्यवंशी में क्रिकेट का टैलेंट कूट-कूटकर भरा है. जब उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया तो सभी को अंदाजा होगा कि उन्होंने क्रिकेट के अलावा किसी खेल को फॉलो नहीं किया. लेकिन ऐसा नहीं है, वैभव सूर्यवंशी ने जब 10 साल के थे तब उन्होंने टेनिस के दिग्गजों को फॉलो किया है. वैभव इंग्लैंड टूर पर हैं और विम्बलडन फाइनल का उन्होंने लुत्फ भी उठाया. इस दौरान वैभव ने खुलासा किया कि वह 5 साल पहले से राफेल नडाल और जोकोविच को फॉलो कर रहे हैं और उनके फैन भी हैं.