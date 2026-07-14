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सिर्फ क्रिकेट ही नहीं... वैभव सूर्यवंशी को टेनिस में दिलचस्पी, 10 साल की उम्र से 2 दिग्गजों को किया फॉलो

15 साल वैभव सूर्यवंशी में क्रिकेट का टैलेंट कूट-कूटकर भरा है. जब उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया तो सभी को अंदाजा होगा कि उन्होंने क्रिकेट के अलावा किसी खेल को फॉलो नहीं किया. लेकिन ऐसा नहीं है, वैभव सूर्यवंशी ने जब 10 साल के थे तब उन्होंने टेनिस के दिग्गजों को फॉलो किया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 14, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:23 PM IST
सिर्फ क्रिकेट ही नहीं... वैभव सूर्यवंशी को टेनिस में दिलचस्पी, 10 साल की उम्र से 2 दिग्गजों को किया फॉलो

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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