सिर्फ क्रिकेट ही नहीं... वैभव सूर्यवंशी को टेनिस में दिलचस्पी, 10 साल की उम्र से 2 दिग्गजों को किया फॉलो

15 साल वैभव सूर्यवंशी में क्रिकेट का टैलेंट कूट-कूटकर भरा है. जब उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया तो सभी को अंदाजा होगा कि उन्होंने क्रिकेट के अलावा किसी खेल को फॉलो नहीं किया. लेकिन ऐसा नहीं है, वैभव सूर्यवंशी ने जब 10 साल के थे तब उन्होंने टेनिस के दिग्गजों को फॉलो किया है. वैभव इंग्लैंड टूर पर हैं और विम्बलडन फाइनल का उन्होंने लुत्फ भी उठाया. इस दौरान वैभव ने खुलासा किया कि वह 5 साल पहले से राफेल नडाल और जोकोविच को फॉलो कर रहे हैं और उनके फैन भी हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि वह क्रिकेट में यानिक सिनर और अल्काराज जैसा दबदबा चाहते हैं. उन्होंने जियोस्टार से बातचीत में बताया. "मैं नडाल और जोकोविच के मैच बहुत देखता था, जोकोविच का बहुत बड़ा फैन हूं. मैं पिछले चार-पांच सालों से टेनिस फॉलो कर रहा हूं. मैं नडाल और जोकोविच के मैच बहुत देखता था. अब मैं जोकोविच का बहुत बड़ा फैन हूं. लेकिन ये दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मैंने हमेशा करीब से फॉलो किया है."
वैभव से सवाल किया गया कि वह डबल्स के लिए किसके साथ उतरना चाहेंगे. वैभव ने कहा, "मैं अभिषेक भैया को चुनूंगा. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरे ओपनिंग पार्टनर हैं. मुझे उनके साथ बैटिंग करने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैं उन्हें ही अपना डबल्स टेनिस पार्टनर भी चुनूंगा. विंबलडन आना असल में मेरे सपनों में से एक था और फाइनल वाले दिन यहां होना इसे और भी खास बनाता है."
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वैभव ने आगे कहा, "मौजूदा पीढ़ी के स्टार्स में मैं बिना किसी शक के अल्काराज और सिनर को पसंद करता हूं. जिस तरह से वे अभी खेल रहे हैं, वे इस खेल पर छाए हुए हैं. मैं भी क्रिकेट में बिल्कुल वैसा ही करना चाहता हूं. उन्हें खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है और यह मुझ जैसे युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करता है. मुझे लगता है कि यह सभी खेलों के युवाओं को प्रेरित करता है, यही बात हमें यहां ले आई है."