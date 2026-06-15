Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़ी चर्चा का विषय हैं. आईपीएल 2026 के ऐतिहासिक सीजन में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतने और सीनियर इंडिया टीम में पहली बार बुलावा आने के बाद यह युवा खिलाड़ी अजेय लग रहा था. क्रिकेट में उम्मीदें कभी भी जमींदोज हो सकती हैं और ऐसा ही वैभव के साथ देखने को मिल रहा है. दांबुला में चल रही इंडिया 'ए' टैलेंट ट्राई-सीरीज में यह युवा ओपनर अपने करियर के पहले वास्तविक कठिन दौर का सामना कर रहा है.
आईपीएल में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से तहलका मचाने के बाद सूर्यवंशी के लिए 50 ओवर के क्रिकेट में ढलना उम्मीद से अधिक कठिन लग रहा है. वनडे फॉर्मेट में आक्रामकता और पारी को संवारने के बीच एक अलग संतुलन की आवश्यकता होती है. यह युवा खिलाड़ी श्रीलंका की पिचों पर अभी भी उस संतुलन और तालमेल को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है.
इस टूर्नामेंट में सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का पैटर्न काफी निराशाजनक रहा है. वे विस्फोटक और तेज शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील करने से पहले ही अपना विकेट गंवा देते हैं. पिछली तीन पारियों में उन्होंने 14, 44 और 21 रन बनाए हैं. हालांकि, सामान्य खिलाड़ियों के लिए ये उपयोगी योगदान हो सकते हैं, लेकिन उनकी असाधारण प्रतिभा और बढ़ती साख को देखते हुए ये हाथ से निकले हुए बड़े मौके माने जा रहे हैं.
सोमवार को रानगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका 'ए' के खिलाफ मैच में उनके संघर्ष की झलक साफ दिखी. पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्यवंशी ने चिर-परिचित आक्रामक अंदाज में शुरुआत की. उन्होंने दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज चमिका गुणसेकरा के खिलाफ एक छक्का और दो चौके जड़कर मात्र 14 गेंदों में 21 रन बना लिए. दर्शकों को एक और निडर पारी की उम्मीद थी, लेकिन श्रीलंका 'ए' की टीम अपना होमवर्क करके आई थी.
यह पहचानते हुए कि बाएं हाथ का यह बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ खुद की गति बनाने में संघर्ष करता है, श्रीलंकाई कप्तान सहान अराचिगे ने चौथे ओवर में खुद गेंदबाजी संभाली. यह रणनीति तुरंत कारगर रही. अराचिगे ने एक गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर फेंकी, जिस पर सूर्यवंशी ने 'इनसाइड-आउट' शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद उम्मीद से ज्यादा घूमी और बल्ले का किनारा लेकर पॉइंट की तरफ हवा में उछल गई, जहां वनुजा सहान ने एक आसान कैच लपका.
वैभव का संघर्ष पूरे टूर्नामेंट में जारी रहा है. ट्राई-सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका 'ए' के खिलाफ वे तेज गेंदबाज मोहम्मद शिराज की गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने की कोशिश में मिड-ऑन पर कैच दे बैठे थे. फगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में उन्होंने वापसी की कोशिश की और 21 गेंदों में 44 रन बनाए, लेकिन एक बार फिर वे बड़ी पारी नहीं खेल सके और अब्दुल्ला अहमदजई की शॉर्ट गेंद का शिकार हो गए.
वैभव की यह हालिया फॉर्म काफी हैरान करने वाली है क्योंकि उनके खेल में धैर्य की कभी कमी नहीं रही. इसी साल उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 175 रनों की यादगार पारी खेली थी. उस पारी ने न केवल उनकी प्रतिभा बल्कि लंबी पारी खेलने की उनकी क्षमता को भी साबित किया था. हालांकि, दाम्बुला में वे उस संयम और खेल प्रबंधन को दोहराने में विफल रहे हैं, जिसने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी.