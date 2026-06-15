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वैभव सूर्यवंशी को क्या हो गया? IPL 2026 में ऑरेंज कैप और अब श्रीलंका में बुरा हाल! इंटरनेशनल डेब्यू से ठीक पहले फॉर्म गायब

Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 के ऑरेंज कैप विजेता वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका में इंडिया 'ए' के लिए संघर्ष कर रहे हैं. जानें क्यों यह 15 वर्षीय बल्लेबाज 50 ओवर के फॉर्मेट में अपनी लय खोजने के लिए जूझ रहा है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 15, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:57 PM IST
वैभव सूर्यवंशी को क्या हो गया? IPL 2026 में ऑरेंज कैप और अब श्रीलंका में बुरा हाल! इंटरनेशनल डेब्यू से ठीक पहले फॉर्म गायब
Image Credit: श्रीलंका दौरे पर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अब तक नहीं चला है. Picture Credit: SLC

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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