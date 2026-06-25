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66 गेंद और 108 रन... वैभव सूर्यवंशी डेब्यू पर तोड़ पाएंगे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड? 4 साल पहले...

India vs Ireland: 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया में अपनी पहचान बेबाक बल्लेबाजी से बना ली है. आईपीएल में उन्होंने बड़े-बड़े गेंदबाजों को धोया और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए. अब इंटरनेशनल डेब्यू के लिए तैयार हैं, हम आपको उस रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जो वैभव के टारगेट पर होगा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 25, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:47 PM IST
66 गेंद और 108 रन... वैभव सूर्यवंशी डेब्यू पर तोड़ पाएंगे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड? 4 साल पहले...
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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