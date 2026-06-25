अभी तक टी20 डेब्यू के इतिहास में 4 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने टी20 डेब्यू पर शतकीय पारी खेली. नीचे दी गई टेबल में इस रिकॉर्ड को देखा जा सकता है. बात करें भारतीय की तो टी20 डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे हैं. उन्होंने साल 2011 में टी20 डेब्यू पर 61 रन की पारी खेली थी. अभी तक उनके इस रिकॉर्ड को कोई नहीं पछाड़ पाया है. लेकिन वैभव सूर्यवंशी की फॉर्म को देखते हुए वह डेब्यू पर कुछ बड़ा कारनामा कर सकते हैं.