India vs Ireland: 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया में अपनी पहचान बेबाक बल्लेबाजी से बना ली है. आईपीएल में उन्होंने बड़े-बड़े गेंदबाजों को धोया और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए. अब इंटरनेशनल डेब्यू के लिए तैयार हैं, हम आपको उस रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जो वैभव के टारगेट पर होगा. 4 साल से ये रिकॉर्ड अमर है जो कनाडा के बल्लेबाज ने टी20 डेब्यू पर ही रनों का अंबार लगा दिया था.
भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए बेलफास्ट में 26 जून को खेलने उतरेगी. भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी. वैभव सूर्यवंशी का परिवार बेलफास्ट पहुंच चुका है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वैभव पहले ही मैच में डेब्यू करेंगे. टी20 डेब्यू पर सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड की लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का नाम दूर-दूर तक नजर नहीं आता है. ऐसे में सवाल है क्या वैभव का विस्फोट डेब्यू में ही देखने को मिलेगा.
टी20 इंटरनेशनल डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन ठोकने का रिकॉर्ड कनाडा के बल्लेबाज मैथ्यू स्पूर्स के नाम है. साल 2022 में उन्होंने कनाडा के लिए डेब्यू करते हुए फिलिपिंस के खिलाफ 108 रन की नाबाद पारी खेली थी. 66 गेंद में आई इस पारी में 14 चौके और 3 छक्के देखने को मिले थे. 4 साल से इस रिकॉर्ड के आस-पास भी कोई नजर नहीं आया है.
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अभी तक टी20 डेब्यू के इतिहास में 4 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने टी20 डेब्यू पर शतकीय पारी खेली. नीचे दी गई टेबल में इस रिकॉर्ड को देखा जा सकता है. बात करें भारतीय की तो टी20 डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे हैं. उन्होंने साल 2011 में टी20 डेब्यू पर 61 रन की पारी खेली थी. अभी तक उनके इस रिकॉर्ड को कोई नहीं पछाड़ पाया है. लेकिन वैभव सूर्यवंशी की फॉर्म को देखते हुए वह डेब्यू पर कुछ बड़ा कारनामा कर सकते हैं.