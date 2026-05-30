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Hindi Newsक्रिकेटआज रात का दर्द.. वैभव सूर्यवंशी का आधी रात दिल तोड़ने वाला पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल

'आज रात का दर्द..' वैभव सूर्यवंशी का आधी रात दिल तोड़ने वाला पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल

IPL 2026: आईपीएल 2026 का चैंपियन कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की क्वालीफायर-2 में हार का जख्म भरने का नाम नहीं ले रहा है. वैभव सूर्यवंशी की मेहनत बेकार गई और आधी रात उन्होंने एक दिल तोड़ने वाला पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 30, 2026, 02:30 PM IST
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Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi

IPL 2026: आईपीएल 2026 का चैंपियन कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की क्वालीफायर-2 में हार का जख्म भरने का नाम नहीं ले रहा है. वैभव सूर्यवंशी की मेहनत बेकार गई और आधी रात उन्होंने एक दिल तोड़ने वाला पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे राजस्थान रॉयल्स के ऑफीशियल हैंडल से पोस्ट किया गया था, जिसे सूर्यवंशी ने आधी रात इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाया. वैभव ने टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी जान लगा दी, लेकिन बॉलिंग ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

वैभव ने खेली शानदार पारी

15 साल के वैभव शानदार फॉर्म में दिखे. उन्होंने क्वालीफायर-1 में 12 छक्कों और 5 चौकों की बदौलत 29 गेंद में 97 रन की पारी खेली. वहीं, क्वालिफायर 2 में 47 गेंदों पर शानदार 96 रन ठोके और टीम को 214 के टोटल तक पहुंचाया. लेकिन ये मेहनत बेकार गई क्योंकि शुभमन गिल के शतक की बदौलत गुजरात ने 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज कर ली. हार के बाद सूर्यवंशी की आंखों में आंसू नजर आए और वह काफी निराश दिखे.

पोस्ट में क्या लिखा

इंस्टाग्राम की पोस्ट में लिखा, "अब भी यकीन नहीं हो रहा कि 20 ओवरों में भावनाएं कितनी तेजी से बदल सकती हैं. आज रात का दर्द गहरा है, यह बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है. उदासी, निराशा, हताशा और भी बहुत कुछ है जिसके साथ हमें कुछ समय बिताना होगा. जिसका श्रेय बनता है उसे मिलना चाहिए, शुभमन गिल और गुजरात टाइटन्स ने आज रात जबरदस्त प्रदर्शन किया."

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अगले सीजन के लिए सांत्वना

पोस्ट में आगे लिखा, "हर उस इंसान का शुक्रिया जिसने इस युवा टीम पर भरोसा किया, हमारे साथ खड़ा रहा. हमारा बचाव किया और इस सीजन के सभी 16 मैचों में हमारा हौसला बढ़ाया. हम शब्दों में अपना आभार व्यक्त नहीं कर सकते. लेकिन हमें अफसोस भी है, अफसोस कि हम आपको वह रात नहीं दे पाए जिसके आप हकदार थे. अफसोस कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हमने आपको निराश किया. यह हार हमारे साथ रहेगी और हम इसे तब तक अपने साथ रखेंगे जब तक हम अगले सीजन में और भी बेहतर होकर वापस नहीं आ जाते."

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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