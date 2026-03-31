वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद पर ठोका अर्धशतक, फिर भी नहीं तोड़ सके ये रिकॉर्ड, IPL में सबसे तेज फिफ्टी बनाने वाला कौन?

Fastest Fifty In IPL: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले में 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों पर अर्धशतक ठोककर आईपीएल 2026 में शानदार शुरुआत की है. सोमवार को गुवाहाटी में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर ने 305.88 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 17 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान धाकड़ ओपनर ने 5 छक्के और 4 चौके जड़े. वैभव सूर्यवंशी ने भले ही 15 गेंदों पर फिफ्टी ठोककर महफिल लूट ली, लेकिन वो आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके. कौन है वो बल्लेबाज? जिसने वैभव से भी ज्यादा तूफानी पारी खेलकर ये कीर्तिमान रचा था. आइए जानते हैं.

IPL में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाला कौन?

आईपीएल में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल के नाम है. बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी. 12 चौके और 5 छक्के की मदद से यशस्वी ने 47 गेंदों पर 98 रनों की शानदार पारी खेली थी. वो भले ही शतक से चूक गए, लेकिन महज 13 गेंदों पर फिफ्टी जड़ने का महारिकॉर्ड बना दिया.

IPL में सबसे तेज फिफ्टी

13 गेंदें: यशस्वी जायसवाल (आरआर बनाम केकेआर, 2023)

14 गेंदें: केएल राहुल (पीबीकेएस बनाम डीसी, 2018)

14 गेंदें: पैट कमिंस (केकेआर बनाम एमआई, 2022)

14 गेंदें: रोमारियो शेफर्ड (एमआई बनाम डीसी, 2025)

15 गेंदें: सुनील नारायण (केकेआर बनाम आरसीबी, 2017)

15 गेंदें: यूसुफ पठान (केकेआर बनाम एसआरएच, 2014)

15 गेंदें: वैभव सूर्यवंशी (आरआर बनाम सीएसके, 2026)

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आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी एक बार फिर CSK पर कहर बनकर टूटे और 15 गेंद पर फिफ्टी ठोककर सनसनी मचा दी. वो आईपीएल इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. गुवाहाटी में खेले गए मैच में वैभव ने 17 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

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