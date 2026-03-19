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Hindi Newsक्रिकेटIPL से पहले वैभव का ये रूप उड़ाएगा होश, प्रैक्टिस सेशन में जडेजा को जमकर धोया, वीडियो वायरल

IPL से पहले वैभव का ये रूप उड़ाएगा होश, प्रैक्टिस सेशन में जडेजा को जमकर धोया, वीडियो वायरल

आईपीएल शुरु होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है. ऐसे में सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों को ठोस करने में लग गई हैं. इसी बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप विनर वैभव सूर्यवंशी की एक वीडियो वायरल हो रही, जो लोगों का ध्यान खींचने का काम कर रही है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 19, 2026, 05:57 PM IST
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Image credit-X/Rajsthan Royals
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इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) के 19वें सीजन की शुरुआत होने में अब महज 10 दिनों का समय और रह गया है. टूर्नामेंट में धमाल मचाने के लिए सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में जोरों-शोरों से जुट गई हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा. टीमों ने टूर्नाामेंट के लिए अपने-अपने होम ग्राउंड पर प्रैक्टिस चालू कर दी है. इसी बीच राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी से एक ऐसा वीडियो आ रहा है. जो कि पूरे इंटरनेट पर छा चुका है. दरअसल, अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी वैभव सुर्यवंशी भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की गेंदों पर लंबे-लंबे छक्के उड़ाते नजर आ रहे हैं. उनका ये रूप देखकर फैंस आईपीएल से ठीक पहले वैभव का ये अंदाज खूब पसंद कर रहे हैं. 

तेजी से फैल रहा वीडियो

राजस्थान रॉयल्स ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी नेट्स में रवींद्र जडेजा की गेंदबाजी का बेखौफ सामना करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वैभव जडेजा की गेंदों पर बड़े और आक्रामक शॉट खेल रहे हैं. उन्होंने जडेजा की 6 गेंदों में से 5 को हवा में उठाकर मारा, जिससे यह जाहिर हो गया है कि आईपीएल शुरू होने से पहले ही उनका इरादा काफी आक्रामक है.

18 साल बाद पुराने घर में जडेजा

इस सीजन की बड़ी खबरों में रवींद्र जडेजा का राजस्थान रॉयल्स में लौटना शामिल है. उन्होंने आईपीएल के पहले सीजन में इसी टीम से अपना सफर शुरू किया था और अब करीब 18 साल बाद फिर से रॉयल्स की जर्सी में खेलते नजर आएंगे. चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हुए बड़े ट्रेड में जडेजा और सैम करन राजस्थान की टीम में शामिल हुए हैं, जबकि संजू सैमसन चेन्नई के पास चले गए हैं. जडेजा के आईपीएल करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 254 मैच खेले हैं, जिसमें 3260 रन बनाए हैं और 170 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 7.67 का रहा है.

 

वैभव सूर्यवंशी की शानदार शुरुआत

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने पहले ही सीजन में दमदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान खींचा. उन्होंने 7 मैचों में 252 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 206.55 का रहा. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक भी देखने को मिला. उनकी तेज और आक्रामक बल्लेबाजी ने उन्हें टीम का अहम हिस्सा बना दिया है. अब IPL 2026 में भी उनसे इसी तरह के बड़े प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

राजस्थान रॉयल्स की टीम इस प्रकार है

रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरोन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, युधवीर सिंह चारक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना माफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुषांत मिश्रा, यश राज पूंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, बृजेश शर्मा, एडम मिल्ने और कुलदीप सेन.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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