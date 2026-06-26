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IND vs IRE: आज ही रचेगा इतिहास या करना होगा इंतजार? 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर कोच ने तोड़ी चुप्पी

India vs Ireland T20I: वैभव सूर्यवंशी के भारत डेब्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार है. बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने स्पष्ट किया है कि 15 वर्षीय इस युवा सनसनी को प्लेइंग XI में शामिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं है. टीम चयन केवल योग्यता और जरूरत के आधार पर होगा.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 26, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:30 AM IST
IND vs IRE: आज ही रचेगा इतिहास या करना होगा इंतजार? 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर कोच ने तोड़ी चुप्पी
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करेंगे या नहीं. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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