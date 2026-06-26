India vs Ireland T20I: वैभव सूर्यवंशी के भारत के लिए डेब्यू को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. भारतीय टीम प्रबंधन 15 वर्षीय इस खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है. आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में होने वाले पहले टी20 मैच से पहले बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कहा कि इस युवा खिलाड़ी को सही समय आने पर मौका मिलेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत किसी फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को महज डेब्यू कराने के लिए टीम से बाहर नहीं करेगा. कोटक ने यह भी बताया कि हेड कोच गौतम गंभीर और नए कप्तान श्रेयस अय्यर प्लेइंग इलेवन पर अंतिम फैसला लेंगे.
अगर वैभव को प्लेइंग XI में चुना जाता है, तो वह पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन जाएंगे.बिहार के इस बल्लेबाज ने आईपीएल के शानदार सीजन के बाद भारत की सबसे बड़ी युवा उम्मीदों में से एक के रूप में पहचान बनाई है. बेलफास्ट मुकाबले से पहले उनका संभावित डेब्यू चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है.
All set for a new beginning
Captain @ShreyasIyer15 addresses his first team huddle as #TeamIndia commence training at Belfast.#IREvIND pic.twitter.com/R1G2LMj2Zm
— BCCI (@BCCI) June 25, 2026
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोटक से वैभव के बारे में कई सवाल पूछे गए. उन्होंने इस किशोर की असाधारण प्रतिभा को स्वीकार किया, लेकिन साफ किया कि प्रबंधन की प्राथमिकता भावनात्मक निर्णय लेने के बजाय सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन चुनना है. कोटक ने कहा, ''वैभव निसंदेह बहुत प्रतिभाशाली हैं. जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में जोफ्रा आर्चर जैसे तेज और अनुभवी गेंदबाजों का सामना किया, उससे पता चलता है कि वह एक असाधारण टैलेंट हैं.''
कोटक ने दोहराया कि केवल प्रतिभा ही तत्काल डेब्यू की गारंटी नहीं है और प्लेइंग इलेवन का फैसला टीम की जरूरतों के आधार पर होगा. उन्होंने कहा, "यदि वह खेलते हैं, तो बहुत अच्छा है. यदि नहीं खेलते हैं, तो भी अच्छा है क्योंकि वह भारतीय टीम का हिस्सा हैं. मुझे यकीन है कि उन्हें उनका हक और अवसर मिलेगा, लेकिन फॉर्म में चल रहे किसी खिलाड़ी को हटाकर ऐसा करना सही नहीं होगा.'' बैटिंग कोच ने कहा कि अवसर देने और किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ अन्याय करने के बीच एक बहुत ही महीन रेखा होती है.
Built for the big moments
94 runs off 29 balls in the #TriNationSeries 2026 Final gets Vaibhav Sooryavanshi a very well-deserved POTM
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— BCCI (@BCCI) June 21, 2026
वैभव की उम्र चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन कोटक ने स्पष्ट किया कि उन्हें टीम प्रबंधन से कोई विशेष उपचार नहीं मिलेगा. इसके बजाय टीम का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि यह युवा खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में सहज महसूस करे और वरिष्ठ टीम के साथ रहने के अनुभव का आनंद ले सके. कोटक ने बीसीसीआई के पाथवे सिस्टम (U-19 और इंडिया ए) को श्रेय देते हुए कहा कि इससे खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम की संस्कृति को पहले से समझते हैं. उन्होंने बताया कि गौतम गंभीर भी वैभव से यही कह रहे थे कि वह अपनी टीम के लिए खेलने जैसा महसूस करें और बिना किसी दबाव के अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी करें.