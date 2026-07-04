'New Chapter'... वैभव सूर्यवंशी के एक पोस्ट से मच गई सनसनी, इंटरनेशनल डेब्यू या कुछ और ही है मामला?

IND vs ENG 2nd T20I: भारत के 15 साल के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के एक पोस्ट से अचानक सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है. वैभव सूर्यवंशी अपना एक 'New Chapter' शुरू करने जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपने फैंस को बड़ा अपडेट दिया है.
इस मामले की कड़ी दो चीजों से जुड़ी है, पहला वैभव सूर्यवंशी के बैट का नया स्पॉन्सर और दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका डेब्यू. इस तरह इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में आज होने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी की एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने सस्पेंस खड़ा कर दिया है.
वैभव सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर शुक्रवार को अपनी एक स्टोरी फैंस के साथ शेयर की है. वैभव सूर्यवंशी इस फोटो में अपना बैट आसमान में उठाकर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को शेयर करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने लिखा, 'New Chapter'.
वैभव सूर्यवंशी की 'New Chapter' वाली क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी ने इस मामले में काफी सस्पेंस पैदा कर दिया है कि क्या उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं. दूसरी तरफ फैंस इस बात के कयास लगा रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने 'New Chapter' वाला क्रिप्टिक पोस्ट अपने नए बैट स्पॉन्सर को लेकर किया होगा.
बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20I मैच जीतने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं. संजू सैमसन की ओपनिंग पोजीशन पर तलवार लटकी हुई है. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए T20I डेब्यू का मौका मिल सकता है. संजू सैमसन भारत के लिए पिछली 3 T20I पारियों में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. संजू सैमसन ने आखिरी 3 T20I पारियों में सिर्फ 6 रन ही बनाए हैं.
संजू सैमसन को ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप किया जा सकता है. संजू सैमसन के प्लेइंग इलेवन से बाहर होते ही वैभव सूर्यवंशी के लिए भारत के लिए T20I डेब्यू करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा. वैभव सूर्यवंशी अगर इंग्लैंड के खिलाफ आज दूसरा T20I मैच खेलते हैं, तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना डेब्यू कर लेंगे.
वैभव सूर्यवंशी इसी के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. इसी के साथ ही सचिन तेंदुलकर का लगभग 37 साल पुराना महारिकॉर्ड टूट जाएगा. सचिन तेंदुलकर ने जब 1989 में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी.