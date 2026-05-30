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Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी Team India के लिए तैयार हैं या नहीं? हेड कोच कुमार संगकारा ने दिया ये बेबाक जवाब

वैभव सूर्यवंशी Team India के लिए तैयार हैं या नहीं? हेड कोच कुमार संगकारा ने दिया ये बेबाक जवाब

Vaibhav Sooryavanshi Team India Debut: वैभव सूर्यवंशी कितने घातक बल्लेबाज हैं, यह दुनिया देख चुकी है. आईपीएल के बैक-टू-बैक 2 सीजन में 15 साल के इस लड़के ने एक-दो नहीं, बल्कि कई रिकॉर्ड बना दिए हैं. सबसे तेज 1000 रन से लेकर एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्कों का महाकीर्तिमान, यह साबित करता है कि वैभव टी20 क्रिकेट का नया तूफान हैं. भारत की सीनियर टीम में उन्हें मौका दिए जाने की मांग तेज है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 30, 2026, 02:47 PM IST
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Kumar Sangakkara Big Statement on Vaibhav Sooryavanshi
Kumar Sangakkara Big Statement on Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi Team India Debut: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 29 मई की रात क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस के हाथों मिली 7 विकेट की करारी हार के साथ भले ही राजस्थान रॉयल्स (RR) का ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया हो, लेकिन इस सीजन ने भारतीय क्रिकेट को एक नायाब हीरा दे दिया है. नाम है वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हुए इस सीजन 776 रन ठोक दिए हैं. उनकी इस घातक बल्लेबाजी के दम पर फैंस एक ही मांग पर अड़े हैं कि जल्द से जल्द वैभव को सीनियर टीम में मौका दिया जाए. इस मांग के बीच वैभव को करीब से देखने वाले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच और श्रीलंका के महान पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने अपनी राय दी है.

न्यू चंडीगढ़ में खेले गए क्वालीफायर-2 के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगाकारा से सवाल पूछा गया कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी सीनियर भारतीय टीम (Team India) में डेब्यू के लिए तैयार हैं? इस पर संगाकारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद बेबाक जवाब दिया.

क्या बोले कुमार संगकारा?

वैभव के इंडिया कॉल-अप पर बात करते हुए संगकारा ने कहा, 'मुझे लगता है कि आप कभी नहीं जान सकते कि कोई खिलाड़ी तैयार है या नहीं, जब तक वह वास्तव में खेल न ले, लेकिन वैभव ने इस आईपीएल में दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन गेंदबाजों के खिलाफ जो कुछ भी दिखाया है, उसे देखकर मुझे लगता है कि आप उसके सामने जो भी चुनौती फेंकेंगे, वह उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें बहुत जल्द भारतीय टीम से बुलावा मिलेगा. उन्होंने इस सीजन में गजब की मैच्योरिटी (परिपक्वता) के साथ बल्लेबाजी की है और हमारे लिए ओपनिंग पार्टनरशिप की जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से संभाला है.'

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ऑरेंज कैप का 'किंग' बनकर समाप्त हुआ वैभव का सफर

राजस्थान रॉयल्स भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई हो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए आईपीएल 2026 का यह सीजन किसी सुनहरे सपने जैसा रहा है. उन्होंने इस सीजन का अंत ऑरेंज कैप (Orange Cap) की रेस में शीर्ष पर रहते हुए किया है. वैभव ने 16 मैचों में अपनी विस्फोटक और खूंखार बल्लेबाजी के दम पर कुल 776 रन कूटे हैं, जो आईपीएल इतिहास में किसी भी अनकैप्ड और सबसे युवा खिलाड़ी के लिए एक मिसाल है. उनके बल्ले से रिकॉर्ड 72 छक्के और 63 चौके निकले हैं. इतने दमदार प्रदर्शन के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति गावस्कर और संगकारा की इस सलाह पर कब मुहर लगाती है.

ये भी पढ़ें: हार के बाद धोखेबाज प्लेयर पर भड़के संगकारा... BCCI से की एक्शन की डिमांड, कहा- हमें बताया गया कि...

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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