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Hindi Newsक्रिकेटआइसक्रीम खाने की... स्टार खिलाड़ी ने दिया वैभव को अनप्रोफेशनल खिलाड़ी का टैग, सोशल मीडिया पर बवा

'आइसक्रीम खाने की...' स्टार खिलाड़ी ने दिया वैभव को अनप्रोफेशनल खिलाड़ी का टैग, सोशल मीडिया पर बवा

जितेश शर्मा ने भारत के उभरते हुए विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अनप्रोफेशनल खिलाड़ी का टैग दिया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:44 PM IST
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Image credit-X/Rajsthan Royals
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जितेश शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे काफी चर्चा वाला माना जा सकता है. एबी डिविलियर्स के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान, विकेटकीपर-बल्लेबाज ने वैभव सूर्यवंशी को “पेशेवर नहीं” कहा. हालांकि, इस बात को गंभीर चिंता की बजाय एक स्नेहपूर्ण और हल्के अंदाज में लिया जा सकता है. जितेश शर्मा ने एबी डिविलियर्स  से बातचीत में कहा कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर उनकी राय यह है कि वह पूरी तरह पेशेवर नहीं है. उन्होंने बताया कि भले ही हर कोई उसे प्रोफेशनल बनने की कोशिश करा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वह इस स्तर पर पूरी तरह ढल पाएगा.जितेश ने आगे कहा कि मैदान पर वह जरूर अनुशासित और प्रोफेशनल रहेगा, लेकिन मैदान के बाहर उसका व्यवहार वैसा नहीं रहेगा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह खुद भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि रात में आइसक्रीम खाने से बचने की सलाह दे रहे हैं.

टीम के साथी से कहीं आगे

जितेश शर्मा और वैभव सूर्यवंशी एक-दूसरे के लिए नए चेहरे नहीं हैं. दोनों ने नवंबर 2025 में राइजिंग स्टार्स एशिया कप के दौरान इंडिया ए टीम के लिए खेलते हुए ड्रेसिंग रूम साझा किया था. इस दौरान जितेश को इस युवा खिलाड़ी के स्वभाव और व्यवहार को मैदान के अंदर और बाहर करीब से समझने का मौका मिला. अब दोनों अलग-अलग टीमों की ओर से खेलते नजर आएंगे. सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा होंगे, जबकि जितेश मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व करेंगे.

वैभव पर बड़ी जिम्मेदारी

वैभव सूर्यवंशी के लिए यह सीजन काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. पिछले आईपीएल सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब इस युवा खिलाड़ी पर यह साबित करने का दबाव है कि वह सिर्फ एक सीजन का उभरता सितारा नहीं है.उन्होंने भारत अंडर-19 टीम को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, जहां फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रनों की विस्फोटक पारी खेली. यह पारी ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया को यह याद दिलाया कि उन्हें क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों में क्यों गिना जाता है.

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जिम्मेदार बनना होगा

हालांकि, राजस्थान रॉयल्स ने अपने लंबे समय के कप्तान और टीम के प्रमुख चेहरे रहे संजू सैमसन से भी अलग होने का फैसला किया है. ऐसे में नए सीजन में सूर्यवंशी पर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है. उनसे उम्मीद होगी कि वह टीम को सिर्फ रन बनाकर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार खिलाड़ी के तौर पर आगे बढ़कर संभालें.आइसक्रीम खाने की उनकी इच्छा के बीच, अब पूरा क्रिकेट जगत यह देखने के लिए उत्साहित रहेगा कि यह युवा खिलाड़ी इन जिम्मेदारियों को किस तरह निभाता है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स को लगेगा झटका? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर टिकी फैंस की निगाहें

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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