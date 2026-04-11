वैभव सूर्यवंशी ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, 15 गेंदों पर IPL अर्धशतक जड़कर रच दिया इतिहास

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग करते हुए सिर्फ 26 गेंद पर 78 रन ठोक दिए. बाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने 300 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 7 छक्के और 8 चौके उड़ाए. वैभव सूर्यवंशी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सिर्फ 15 गेंद पर ही अर्धशतक ठोक दिया था.
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IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग करते हुए सिर्फ 26 गेंद पर 78 रन ठोक दिए. बाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने 300 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 7 छक्के और 8 चौके उड़ाए. वैभव सूर्यवंशी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सिर्फ 15 गेंद पर ही अर्धशतक ठोक दिया था. वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही IPL में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.
वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में दो बार 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में ही 30 मार्च को गुवाहाटी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ भी 15 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. वैभव सूर्यवंशी दुनिया के दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने IPL में 15 या उससे कम गेंदों में दो अर्धशतक बनाए हैं. IPL के 2024 सीजन में ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए 15 गेंदों में 2 अर्धशतक बनाए थे.
1. जेक फ्रेजर-मैक्गर्क (दिल्ली कैपिटल्स) - 2 अर्धशतक
2. वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स) - 2 अर्धशतक
3. यशस्वी जायसवाल (राजस्थान रॉयल्स) - 1 अर्धशतक
4. केएल राहुल (पंजाब किंग्स) - 1 अर्धशतक
5. पैट कमिंस (कोलकाता नाइट राइडर्स) - 1 अर्धशतक
IPL में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है. यशस्वी जायसवाल ने 11 मई 2023 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ IPL 2023 के मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते हुए 13 गेंदों में अर्धशतक ठोका था. वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL 2026 सीजन के 4 मैचों में 50 की औसत से 200 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 78 रन रहा है.
वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में जसप्रीत बुमराह को पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने की दिलेरी दिखाई थी. अब वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बैटिंग से यह साबित कर दिया कि वह टीम इंडिया में डेब्यू के हकदार हैं. अगर 15 साल का ये क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करेगा तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं.