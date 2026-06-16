भारत-ए और श्रीलंका-ए के बीच ट्राई सीरीज का मुकाबला कंट्रोवर्सियल साबित हुआ. भारत के 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी भी विवादों में रहे. उनका धक्का-मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला. इस कंट्रोवर्सी पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने भी अपने विचार सभी के सामने रखे हैं. विवाद में तिलक वर्मा भी थे, लेकिन धक्का-मुक्की के चलते वैभव सूर्यवंशी टारगेट पर आ गए. इतना ही नहीं, अंपायरिंग विवादों का भी मुद्दा तूल पकड़ता नजर आया.
मुकाबले की बात करें तो इंडिया-ए पहले मुश्किल में थी, लेकिन सूर्यांश और विपराज निगम ने 104 रनों की पार्टनरशिप ने टीम को पटरी पर लौटाया. भारत ए ने बोर्ड पर 265 रन टांगे. जवाब में श्रीलंका ने सदीरा समरविक्रमा के 93 रनों की बदौलत मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया. टाई होने के बाद कम रोशनी की वजह से सुपर ओवर होने पर संशय था, लेकिन कप्तान तिलक वर्मा के अंपायरों से लंबी बहस करने के बाद इसे मंजूरी मिली, लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी था क्योंकि नो बॉल विवाद देखने को मिला.
अर्शद खान की आखिरी गेंद को अंपायरों ने 'कमर की ऊंचाई' का फुल टॉस बताते हुए नो-बॉल करार दिया. तिलक वर्मा इस फैसले से काफी नाराज दिखे और उन्होंने मैदान पर ही अंपायरों से लंबी बहस की. सुपर ओवर में भारत की बैटिंग के दौरान वैभव सूर्यवंशी 5 रन बनाकर आउट हो गए. पवेलियन लौटते समय उनकी श्रीलंकाई खिलाड़ियों से झड़प हो गई और सूर्यवंशी ने एक श्रीलंकाई प्लेयर को धक्का भी दे दिया. इस कंट्रोवर्सी पर अश्विन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा.
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अश्विन ने एक्स पर लिखा कि श्रीलंका ने जानबूझकर 'माइंड गेम्स' खेले और बल्लेबाजी के लिए आने में देरी की, जिससे भारतीय टीम का धैर्य जवाब दे गया. उन्होंने यह भी माना कि कम कैमरों की वजह से कई चीजें स्पष्ट नहीं हो पाईं, लेकिन तनाव साफ नजर आ रहा था. सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम ने जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है.