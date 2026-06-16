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वैभव की धक्का-मुक्की पर क्या बोले अश्विन? ये थी फसाद की जड़, कहा- वो बहस का मुद्दा था...

भारत-ए और श्रीलंका-ए के बीच ट्राई सीरीज का मुकाबला कंट्रोवर्सियल साबित हुआ. भारत के 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी भी विवादों में रहे. उनका धक्का-मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला. इस कंट्रोवर्सी पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने भी अपने विचार सभी के सामने रखे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 16, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:01 AM IST
वैभव की धक्का-मुक्की पर क्या बोले अश्विन? ये थी फसाद की जड़, कहा- वो बहस का मुद्दा था...
Image Credit: IND A vs SL A (VIDEOGRAB)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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