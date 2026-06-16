मुकाबले की बात करें तो इंडिया-ए पहले मुश्किल में थी, लेकिन सूर्यांश और विपराज निगम ने 104 रनों की पार्टनरशिप ने टीम को पटरी पर लौटाया. भारत ए ने बोर्ड पर 265 रन टांगे. जवाब में श्रीलंका ने सदीरा समरविक्रमा के 93 रनों की बदौलत मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया. टाई होने के बाद कम रोशनी की वजह से सुपर ओवर होने पर संशय था, लेकिन कप्तान तिलक वर्मा के अंपायरों से लंबी बहस करने के बाद इसे मंजूरी मिली, लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी था क्योंकि नो बॉल विवाद देखने को मिला.