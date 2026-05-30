IPL का सफर खत्म.. अब कब खेलते दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी? अगले महीने शुरू होगी सीरीज

Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी के नाम की गूंज देश के हर कोने में देखने को मिली. वैभव ने लगातार दोनों नॉकआउट मैच में ताबड़तोड़ पारियां खेलीं. एलिमिनेटर में जीत के नायक रहे, लेकिन क्वालीफायर में गुजरात के खिलाफ हार के बाद आईपीएल का सफर खत्म हो चुका है. अब वैभव कब खेलते नजर आएंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं.
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Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी के नाम की गूंज देश के हर कोने में देखने को मिली. वैभव ने लगातार दोनों नॉकआउट मैच में ताबड़तोड़ पारियां खेलीं. एलिमिनेटर में जीत के नायक रहे, वहीं क्वालीफायर-2 में 96 रन ठोके लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा. गुजरात टाइटंस ने राजस्थान को 7 विकेट से मात देकर फाइनल में जगह बनाई. अब सभी के जहन में सवाल होगा कि वैभव का अगला मैच कौन सा होगा, वैभव कुछ ही दिन बाद एक बार फिर एक्शन में दिखेंगे.
वैभव सूर्यवंशी के सबसे यादगार आईपीएल सीजन का अंत हो चुका है. उन्होंने इस सीजन कई रिकॉर्डतोड़ पारियों को अंजाम दिया. वैभव 16 मैच में 776 रन ठोककर इस सीजन फिलहाल टॉप स्कोरर हैं. उन्होंने 5 फिफ्टी और 1 शतक ठोका. वैभव की फॉर्म की बदौलत टीम क्वालीफायर-2 तक पहुंची. अब आईपीएल के बाद जून में वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए के लिए खेलते नजर आएंगे. इस टीम में पहली बार वैभव का सेलेक्शन हुआ है.
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के बाद अब 9 जून से होने वाली ट्राई सीरीज में खेलेंगे. शानदार फॉर्म के चलते उन्हें श्रीलंका ए और अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली ट्राई सीरीज में इंडिया ए के स्क्वाड में शामिल किया गया है. इंडिया ए की कमान तिलक वर्मा के हाथों में होगी. ट्राई सीरीज 9 जून से शुरू होकर 21 जून तक चलेगी.
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आईपीएल 2026 में बीसीसीआई सेलेक्टर्स की नजरें कई खिलाड़ियों में रही होंगी. वैभव की फॉर्म देखते हुए कई क्रिकेट पंडितों ने उन्हें इंडिया में डेब्यू की डिमांड रखी है. 26 जून से भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ दो टी मैचों की सीरीज खेलेगी. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कुछ ही दिन बाद होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि 776 रन बनाने वाले वैभव को इस सीरीज में मौका मिलता है या नहीं.
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