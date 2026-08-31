सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से चूके वैभव सूर्यवंशी, करियर में सातवीं बार नर्वस नाइंटीज का हुए शिकार

Vaibhav Sooryavanshi Duleep Trophy: भारत के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपने पहले दलीप ट्रॉफी शतक से सिर्फ 8 रन से चूक गए. ईस्ट जोन के उपकप्तान वैभव ने सेंट्रल जोन के खिलाफ 92 रनों की तूफानी पारी खेली. आउट होने से पहले उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया जो पिछले 57 वर्षों से कायम था. बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 पर वैभव दलीप ट्रॉफी के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. उन्होंने केवल 15 साल और 157 दिन की उम्र में महज 42 गेंदों में यह मील का पत्थर हासिल किया. ऑफ-स्पिनर सारांश जैन की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया.
मैदान पर जब वैभव सूर्यवंशी 40 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे थे, तब उनका एक कैच छूटा था. इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने सेंट्रल जोन के गेंदबाजों को खूब थकाया और मैदान के चारों तरफ चौके-छक्के लगाए. जब वह 81 रन पर खेल रहे थे, तब उन्होंने सारांश जैन की गेंद पर एक चौका और एक छक्का जड़कर नब्बे (90) के स्कोर में एंट्री मा ली. सारांश ने पिछले हफ्ते ही श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम के लिए अपना डेब्यू किया है.
वैभव के पहले दलीप ट्रॉफी शतक का सपना तब टूट गया जब वह हर्ष दुबे की गेंद पर अरशाद खान के हाथों कैच आउट हो गए. इस तरह 81 गेंदों में 92 रनों की उनकी शानदार पारी का अंत हुआ. वैभव ने अनुभवी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 162 रनों की बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी की और अपनी टीम ईस्ट जोन को एक मजबूत आधार दिया. दिलचस्प बात यह है कि उनके करियर में 11 शतकों के साथ-साथ यह सातवीं बार था जब वे 90 के स्कोर में पहुंचकर आउट हुए हैं.
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युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के पास इतिहास का एक और पन्ना अपने नाम करने का सुनहरा मौका था. अगर वह इस मैच में अपना शतक पूरा कर लेते, तो वह दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे युवा शतकवीर बन जाते. ऐसा करके वह महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देते, जिन्होंने 1990/91 सीजन के दौरान 17 साल और 262 दिन की उम्र में शतक बनाया था.
दलीप ट्रॉफी में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी पहले लक्ष्मण सिंह थे. लक्ष्मण सिंह ने 1969 के सीजन में 16 साल और 23 दिन की उम्र में अर्धशतक बनाया था. उनके बाद साल 2005 में पीयूष चावला दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने थे, जिन्होंने 16 साल और 307 दिन की उम्र में अपना अर्धशतक पूरा किया था.
Vaibhav Sooryavanshi and Abhimanyu Easwaran with a solid opening stand so far
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इससे पहले मैच के पहले दिन जब नियमित कप्तान ईशान किशन को चोट लगी, तो वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ओवरों के लिए कप्तानी की कमान संभाली और ईस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को 266 रनों पर समेट दिया. भारत के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और साथी मध्यम तेज गेंदबाज अभिजीत सरकार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-3 विकेट चटकाए, जिससे सेंट्रल जोन की पूरी टीम 80.1 ओवरों में ऑलआउट हो गई.
Vaibhav Sooryavanshi Yash Thakur
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इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी के दौरान गजब का संयम दिखाया. अपने पहले दलीप ट्रॉफी मैच में केवल 8 रन बनाने के बाद सेमीफाइनल में उतरे वैभव ने इस बार कोई जल्दबाजी नहीं की. उन्होंने अनुभवी साथी खिलाड़ी ईश्वरन के साथ मिलकर ईस्ट जोन के दबदबे की नींव रखी और मैच का रुख अपनी टीम की तरफ मोड़ दिया.
वैभव ने गेंदबाजों की ढीली गेंदों पर खुलकर आक्रमण किया. इसमें उन्होंने आर्यन पांडे, यश ठाकुर, अरशाद खान, सारांश जैन और हर्ष दुबे के खिलाफ रन बटोरे. उन्होंने क्रीज पर समय बिताने का जज्बा भी दिखाया, जो उनके डेब्यू मैच के दौरान नहीं दिखा था. यह अर्धशतक वैभव सूर्यवंशी के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का दूसरा अर्धशतक था. उनका पहला फर्स्ट क्लास अर्धशतक पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में मेघालय के खिलाफ आया था, जब उन्होंने बिहार के लिए खेलते हुए सिर्फ 33 गेंदों में 50 रन का आंकड़ा छू लिया था.