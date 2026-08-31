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सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से चूके वैभव सूर्यवंशी, करियर में सातवीं बार नर्वस नाइंटीज का हुए शिकार

Vaibhav Sooryavanshi Duleep Trophy: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी में नर्वस नाइंटीज का शिकार बन गए. ईस्ट जोन से खेलते हुए वैभव ने सेंट्रल जोन के खिलाफ 92 रनों की पारी खेली. वह शतक लगाने से चूक गए.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 31, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:38 PM IST
सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से चूके वैभव सूर्यवंशी, करियर में सातवीं बार नर्वस नाइंटीज का हुए शिकार
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी में अर्धशतक लगाया. Photo: Screengrab/@JioHotstar

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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