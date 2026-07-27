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2026 में वैभव ने लगाया छक्कों का अंबार... अभिषेक शर्मा से चल रही रेस, देखें पूरी लिस्ट

भारत की टी20 टीम में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज देखने को मिलते हैं. बात अभिषेक शर्मा की हो, ईशान किशन की या फिर वैभव सूर्यवंशी की. टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज छक्कों में डील करते दिखते हैं. हम आपको इस साल टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें अभिषेक और वैभव के बीच जोरदार रेस है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 27, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:16 PM IST
2026 में वैभव ने लगाया छक्कों का अंबार... अभिषेक शर्मा से चल रही रेस, देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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