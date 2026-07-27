2026 में वैभव ने लगाया छक्कों का अंबार... अभिषेक शर्मा से चल रही रेस, देखें पूरी लिस्ट

भारत की टी20 टीम में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज देखने को मिलते हैं. बात अभिषेक शर्मा की हो, ईशान किशन की या फिर वैभव सूर्यवंशी की. टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज छक्कों में डील करते दिखते हैं. हम आपको इस साल टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें अभिषेक और वैभव के बीच जोरदार रेस है. जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में वैभव प्रचंड फॉर्म में नजर आए. उन्होंने तीन मैच में 2 अर्धशतकीय पारियां खेलीं.
वैभव सूर्यवंशी ने सीरीज के पहले मुकाबले में 50 रन ठोके. उन्होंने ये पारी महज 19 गेंद में खेली थी. इस दौरान वैभव के बल्ले से 4 छक्के और इतने ही चौके देखने को मिले थे. वहीं, आखिरी मैच में उन्होंने 8 चौके और 4 छक्कों के दम पर 81 रन की पारी खेली. वहीं, बात करें अभिषेक शर्मा की तो वह पिछले कुछ मैचों से बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हुए हैं. 2026 में सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में वैभव तेजी से अभिषेक के करीब बढ़ते दिख रहे हैं.
अभिषेक शर्मा का फ्लॉप शो देखने को मिल रहा है. पिछले पांच मैच में उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं. जिम्बाब्वे सीरीज में महज 11 रन बनाने में कामयाब हुए. हालांकि, अभी भी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 में छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज के रूप में नंबर-1 पर हैं. उन्होंने पिछले साल 108 छक्के लगाकर ये रिकॉर्ड कायम किया था. अब ये रिकॉर्ड खतरे में नजर आ रहा है.
वैभव सूर्यवंशी ने तीसरे नंबर पर 86 छक्कों के साथ कब्जा जमा लिया है. दूसरे पायदान पर भी अभिषेक का रिकॉर्ड है. उन्होंने 2024 में 87 छक्के लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था. नंबर-1 बनने के लिए वैभव को 22 छक्कों की दरकार है. उन्होंने आईपीएल 2026 में छक्कों के मामले में क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया था. अब आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 72 छक्कों के साथ वैभव टॉप पर हैं.