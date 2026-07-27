2026 में वैभव ने लगाया छक्कों का अंबार... अभिषेक शर्मा से चल रही रेस, देखें पूरी लिस्ट

वैभव सूर्यवंशी ने सीरीज के पहले मुकाबले में 50 रन ठोके. उन्होंने ये पारी महज 19 गेंद में खेली थी. इस दौरान वैभव के बल्ले से 4 छक्के और इतने ही चौके देखने को मिले थे. वहीं, आखिरी मैच में उन्होंने 8 चौके और 4 छक्कों के दम पर 81 रन की पारी खेली. वहीं, बात करें अभिषेक शर्मा की तो वह पिछले कुछ मैचों से बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हुए हैं. 2026 में सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में वैभव तेजी से अभिषेक के करीब बढ़ते दिख रहे हैं.