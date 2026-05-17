वैभव सूर्यवंशी या प्रियांश आर्या, टीम इंडिया में पहले किसे मिलेगा मौका? जानें किसका रिकॉर्ड ज्यादा 'तबाही' वाला

Vaibhav Sooryavanshi vs Priyansh Arya: आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद भी कई खिलाड़ियों के लिए टीम इंडिया में जगह बनाना आसान नहीं है. खासकर ओपनिंग स्लॉट में, जहां प्रतिस्पर्धा पहले से बहुत ज्यादा है. हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे थे. मुकाबला कितना तगड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. हालांकि, वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या जिस तूफानी अंदाज में खेल रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि जल्द इन दोनों में से किसी एक लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुलने वाला है. बड़ा सवाल ये है कि जब चयनकर्ताओं के सामने किसी एक को चुनने की चुनौती होगी तो वो किसे चुनेंगे?

प्रियांश आर्या के टी20 आंकड़े

वैसे तो प्रियांश आर्या घरेलू क्रिकेट में 3-4 सालों से दम दिखा रहे हैं लेकिन उन्हें पहचान पिछले साल आईपीएल से मिली. पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए बाएं हाथ के ओपनर ने आईपीएल 2025 में 17 मैचों में 179.25 की स्ट्राइक रेट से तबाही मचाते हुए 475 रन बनाए थे, जिसमें 25 छक्के शामिल थे. प्रियांश इस साल भी बल्ले से प्रभावित कर रहे हैं. उन्होंने आईपीएल 2026 में अब तक 11 मैचों में 216.67 की स्ट्राइक रेट से 364 रन बनाए हैं. लगातार दूसरी बार वो 400+ रन बनाने के करीब हैं. ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो प्रियांश ने 57 पारियों में 177.53 की स्ट्राइक रेट से 1683 रन बनाए हैं. प्रियांश आर्या की खास बात ये है कि वो पहली गेंद से ही अटैकिंग मोड अपनाते हैं और विपक्षी गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल देते हैं.

वैभव सूर्यवंशी के टी20 आंकड़े

14 साल की उम्र में आईपीएल में डेब्यू कर अच्छे-अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी भी अब टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. पहले ये सवाल था कि वैभव ने पहले सीजन में तो कमाल कर दिया, लेकिन देखना होगा कि दूसरे सीजन में क्या करते हैं? राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी इस टेस्ट में पास हो गए हैं. आईपीएल 2025 में 35 गेंदों पर रिकॉर्डतोड़ शतक जड़ने के बाद बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज ने इस सीजन भी जलवा दिखाया है. वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अभी तक 11 मैचों में 236.56 की स्ट्राइक रेट से 440 रन बना दिए हैं. ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो 29 पारियों में 215.68 की खतरनाक स्ट्राइक रेट से 1141 रन बनाए हैं.

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किसके आंकड़े ज्यादा बेहतर?

आईपीएल के पिछले दो सीजन और अभी तक के टी20 आंकड़े को देखें तो दोनों खिलाड़ियों ने प्रभावित किया है. हालांकि, किसी एक को चुनने की बारी आई तो वो नाम वैभव सूर्यवंशी का हो सकता है. ओवरऑल टी20 रन में भले ही वो प्रियांश आर्या से पीछे हैं, लेकिन उन्होंने मुकाबले भी कम खेले हैं. वहीं, आईपीएल में उन्होंने दिग्गज गेंदबाजों के खिला छक्कों की बरसात की है, जो उन्हें थोड़ा आगे रखता है. आईपीएल 2026 में वैभव ने जसप्रीत बुमराह, कगिसो रबाडा, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे धुरंधर गेंदबाजों की पहली गेंद को ही बाउंड्री के पार पहुंचाया.