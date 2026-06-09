वैभव सूर्यवंशी को अचानक किसकी लगी नजर? विस्फोटक शो शुरू होने से पहले ही हुआ खत्म, फैंस का टूटा दिल

भारत-A और श्रीलंका-A के बीच ट्राई-नेशन सीरीज का पहला मुकाबला दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत-A के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और श्रीलंका को गेंदबाजी सौंपी. श्रीलंका-A के खिलाफ मंगलवार को दांबुला में ट्राई-सीरीज के पहले मैच में भारत-A के लिए डेब्यू करते हुए वैभव सूर्यवंशी सस्ते में आउट हो गए.
मोहम्मद शिराज की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी कैच आउट हो गए. वैभव सूर्यवंशी ने 12 गेंदों में 14 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल थे. 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम इंडिया की टीम में चुना गया है. वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड व इंग्लैंड के आगामी दौरे और एशियन गेम्स के लिए भारत की T20I टीम में शामिल किया गया है.
वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड या इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू करते हैं, तो वह 15 साल की उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे. वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू के समय 16 साल और 205 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी.
वैभव सूर्यवंशी का चयन राजस्थान रॉयल्स के साथ उनके शानदार IPL सीजन के बाद हुआ है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 16 पारियों में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर' अवॉर्ड, 'इमर्जिंग प्लेयर' का सम्मान और 'ऑरेंज कैप' मिली. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में रिकॉर्ड 72 छक्के भी लगाए, जिससे उन्होंने 2012 में क्रिस गेल के 59 छक्कों के IPL रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
इस साल की शुरुआत में, वैभव सूर्यवंशी ने भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 175 रन बनाए थे. 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में धमाकेदार एंट्री मिलने के बाद वैभव सूर्यवंशी का कहना है कि वह सिर्फ खेलना नहीं चाहते हैं, बल्कि अगले 10 से 20 साल तक अपने खेल से इंटरनेशनल क्रिकेट में दबदबा बनाए रखना चाहते हैं. राजस्थान रॉयल्स द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वैभव सूर्यवंशी का एक इंटरव्यू शेयर किया गया था. इस इंटरव्यू में बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि वह ऐसा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिसे देखकर लोग बाद में यह कहें कि एक बल्लेबाज अकेले दम पर मैच जीता देता था.