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वैभव ने पहले कोच से किया 13 छक्कों का वादा, फिर मैदान पर मचाया हाहाकार, दंग रह गए विरोधी

महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के चर्चे दुनियाभर में हैं. IPL 2026 में रनों और छक्कों का महारिकॉर्ड गढ़ने के बाद वैभव अब टीम इंडिया के साथ आयरलैंड टूर पर हैं. इस बीच राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगाकारा ने उनकी एक गजब कहानी बयां कर दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 27, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:03 AM IST
वैभव ने पहले कोच से किया 13 छक्कों का वादा, फिर मैदान पर मचाया हाहाकार, दंग रह गए विरोधी
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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