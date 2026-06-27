वैभव ने पहले कोच से किया 13 छक्कों का वादा, फिर मैदान पर मचाया हाहाकार, दंग रह गए विरोधी

संगाकारा ने आगे बताया, "वह ड्रेसिंग रूम में गए और डोनोवन फरेरा और लुआन-ड्रे प्रेटोरियस से कहा, 'सुनो, तुम दोनों. मैं अब 13 छक्के मारने जा रहा हूं. एक बार जब मैं ऐसा कर लूंगा, तो बाकी काम तुम लोग कर लेना.' उन्होंने 10 छक्के मारे और जब उन्होंने पांच छक्के मार लिए थे, तो डोनोवन और प्रेटोरियस ने सोचा, 'यह क्या बात कर रहा है?' फिर वे अचानक बैठ गए और बोले, 'हमें गिनती शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि यह लड़का सच में ऐसा करने वाला है।' तो, उनमें इतना आत्मविश्वास है."