वैभव ने पहले कोच से किया 13 छक्कों का वादा, फिर मैदान पर मचाया हाहाकार, दंग रह गए विरोधी

महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के चर्चे दुनियाभर में हैं. IPL 2026 में रनों और छक्कों का महारिकॉर्ड गढ़ने के बाद वैभव अब टीम इंडिया के साथ आयरलैंड टूर पर हैं. इस बीच राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगाकारा ने उनकी एक गजब कहानी बयां कर दी है. संगाकारा तब हैरान रह गए जब 221 रन के लक्ष्य का पीछा करने जा रहे सूर्यवंशी ने उन्हें पहले ही 13 छक्कों का वादा कर दिया. इसके बाद मैदान पर जो हुआ उससे हर कोई हैरान था.
IPL 2026 में राजस्थान टीम क्वालीफायर-2 तक पहुंची, लेकिन टीम को करारी गुजरात से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन गुजरात की जीत से ज्यादा चर्चे वैभव सूर्यवंशी के थे, जो टीम के लिए वन मैन आर्मी साबित होते दिखे. महज 47 गेंद में वैभव ने 96 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के देखने को मिले थे. इससे पहले लखनऊ के खिलाफ 47 गेंद में 93 रन की पारी खेली थी और मैदान में उतरने से पहले ही कोच से 13 छक्कों का वादा किया था.
संगाकारा ने स्काई स्पोर्ट्स पर वैभव के बारे में बात करते हुए कहा, "इस साल, हम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेल रहे थे. मैच जीतने और प्रतियोगिता में बने रहने के लिए हमें 220 (221) रनों का पीछा करना था. हमने पहले फील्डिंग की, वैभव बाहर जा रहे थे उन्होंने मुझे देखकर आंख मारी और कहा, 'कोच, चिंता मत करो, हो जाएगा.'
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संगाकारा ने आगे बताया, "वह ड्रेसिंग रूम में गए और डोनोवन फरेरा और लुआन-ड्रे प्रेटोरियस से कहा, 'सुनो, तुम दोनों. मैं अब 13 छक्के मारने जा रहा हूं. एक बार जब मैं ऐसा कर लूंगा, तो बाकी काम तुम लोग कर लेना.' उन्होंने 10 छक्के मारे और जब उन्होंने पांच छक्के मार लिए थे, तो डोनोवन और प्रेटोरियस ने सोचा, 'यह क्या बात कर रहा है?' फिर वे अचानक बैठ गए और बोले, 'हमें गिनती शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि यह लड़का सच में ऐसा करने वाला है।' तो, उनमें इतना आत्मविश्वास है."