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वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू मैच में ही बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, अब तक किसी भारतीय के साथ नहीं हुआ था ऐसा

Vaibhav Sooryavanshi Debut: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20I में वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा, लेकिन जैकब बेथेल के शानदार अर्धशतक ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त बनाई.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 05, 2026, 05:32 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:32 AM IST
वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू मैच में ही बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, अब तक किसी भारतीय के साथ नहीं हुआ था ऐसा
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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