डेब्यू के 20 दिन बाद ही जीता 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', हरारे में कैसे बदले वैभव के तेवर? खुद खोला राज

IND vs ZIM: टीम इंडिया के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत के नायक साबित हुए. भारत ने आखिरी मैच को 35 रन से जीतकर क्लीन स्वीप किया. इस मुकाबले में वैभव ने ताबड़तोड़ 81 रन की पारी खेली. पहले टी20 मुकाबले में ही उन्होंने अर्धशतक ठोक दिया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए. फिर सीरीज के आखिरी मैच में 81 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी. उन्होंने मैच के बाद राज खोला कि कैसे इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद हरारे में क्या प्लान था.