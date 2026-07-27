डेब्यू के 20 दिन बाद ही जीता 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', हरारे में कैसे बदले वैभव के तेवर? खुद खोला राज

IND vs ZIM: टीम इंडिया के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत के नायक साबित हुए. भारत ने आखिरी मैच को 35 रन से जीतकर क्लीन स्वीप किया. इस मुकाबले में वैभव ने ताबड़तोड़ 81 रन की पारी खेली. पहले टी20 मुकाबले में ही उन्होंने अर्धशतक ठोक दिया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए. फिर सीरीज के आखिरी मैच में 81 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी. उन्होंने मैच के बाद राज खोला कि कैसे इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद हरारे में क्या प्लान था.
टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. बैटिंग करने उतरे सूर्यवंशी पहले ही मैच से हावी नजर आए. उन्होंने महज 49 गेंद में 4 छक्कों और 8 चौकों की बदौलत 81 रन की तूफानी पारी खेली. इसके बाद ईशान किशन ने 29 और श्रेयस अय्यर ने 27 रन बनाए. अंत में रिंकू सिंह ने भी 25 रन बनाकर टीम के स्कोर को 192 तक पहुंचा दिया. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम महज 157 रन ही बना सकी. वैभव ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' के साथ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का भी खिताब जीता.
वैभव ने मैच के बाद कहा, "बहुत अच्छा लगा. हरारे पहुंचने के बाद दो-तीन दिनों में हमारी तैयारी बहुत अच्छी रही. मैंने यहाँ अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेला था, इसलिए मुझे इस मैदान पर खेलना बहुत पसंद है. सभी ने मेरा साथ दिया कप्तान, कोच, हर किसी ने. इसलिए मैं बहुत खुश हूं. मेरा गेम वैसा ही है जैसा मैं T20 क्रिकेट में खेलता हूं.'
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उन्होंने आगे कहा, "मैं बस टीम के लिए वही करने की कोशिश कर रहा था. तीनों मैचों में, मैंने टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की. अगर मुझे अच्छी शुरुआत मिलती, तो मैं अपनी पारी को और बड़ा करना चाहता था. मेरा बस यही अप्रोच था. मैं प्रैक्टिस में जो करता हूं, वही मैच में भी करने की कोशिश करता हूं. सपना सच हो गया, मेरा पहला 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज' अवॉर्ड!"