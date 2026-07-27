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डेब्यू के 20 दिन बाद ही जीता 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', हरारे में कैसे बदले वैभव के तेवर? खुद खोला राज

IND vs ZIM: टीम इंडिया के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत के नायक साबित हुए. भारत ने आखिरी मैच को 35 रन से जीतकर क्लीन स्वीप किया. इस मुकाबले में वैभव ने ताबड़तोड़ 81 रन की पारी खेली.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 27, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:16 AM IST
डेब्यू के 20 दिन बाद ही जीता 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', हरारे में कैसे बदले वैभव के तेवर? खुद खोला राज
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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