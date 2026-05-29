रियान पराग की टीम बनेगी चैंपियन? इतिहास से निकला राजस्थान रॉयल्स की जीत का फॉर्मूला, बना 10 साल पुराना महा-संयोग!

IPL 2026 Qualifier 2 Gujarat Titans vs Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 में शुक्रवार (29 मई) को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा. इस मैच की विजेता टीम सीधे फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी. यह मैच राजस्थान द्वारा एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद पर मिली उस शानदार जीत के ठीक दो दिन बाद हो रहा है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों पर 97 रनों की एक अद्भुत पारी खेली थी. उसके बाद से राजस्थान की टीम भी ट्रॉफी की दावेदारों में शामिल हो गई है. उसके पक्ष में एक बड़ा संयोग भी बन रहा है.

आईपीएल के इतिहास में अब तक सनराइजर्स हैदराबाद एकमात्र ऐसी टीम रही है जिसने 2016 में एलिमिनेटर मैच खेलने के बाद खिताब तक का सफर तय किया था. अब ठीक 10 साल बाद एक वैसा ही दिलचस्प संयोग बन रहा है. राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर जीतकर क्वालीफायर 2 में पहुंची है. अगर राजस्थान यहां जीतती है, तो वह 2016 की सनराइजर्स की तरह ट्रॉफी पर कब्जा करने के करीब पहुंच जाएगी.

गुजरात के खिलाफ चलेगा वैभव का बल्ला

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर में कोहराम मचा दिया. वह क्रिस गेल के सबसे तेज आईपीएल शतक के रिकॉर्ड से महज तीन रन से चूक गए. हालांकि, उन्होंने अपनी पारी में 12 छक्के जड़कर एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों (65 छक्के) का गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. एक बार फिर से उनका बल्ला अगर चल गया तो राजस्थान की राह आसान हो जाएगी. हालांकि, हेड टू हेड आंकड़ों में गुजरात का पलड़ा भारी है, जिसने अब तक 10 में से 7 मुकाबले जीते हैं. अब देखना है इस मैच में क्या होता है.

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मुल्लांपुर की पिच बल्लेबाजों का साथ देगी?

मुल्लांपुर की पिच ने इस सीजन में बल्लेबाजों की मदद की है. यहां गेंदबाजों को अच्छा उछाल मिलता है, जिससे बड़े शॉट खेलना आसान रहा है. यहां का औसत स्कोर लगभग 220 रन रहा है. हालांकि, पिच की स्थिति उस समय कोई मायने नहीं रखती है जब वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्लेबाज और जोफ्रा आर्चर जैसा गेंदबाज अपनी लय में हो. आर्चर के शुरुआती घातक स्पेल और सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी राजस्थान को इस निर्णायक मुकाबले में मजबूती दे सकती है.

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दोनों टीमें इस प्रकार हैं

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, आर साई किशोर, शाहरुख खान, इशांत शर्मा, ल्यूक वुड, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइजन, गुरनूर बराड़, मानव सुथार, जयंत यादव.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, यशराज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा, रवींद्र जड़ेजा, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, कुलदीप सेन, युध्दवीर चरक, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, इमानजोत सिंह चहल, विग्नेश पुथुर.