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Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के लिए खुशखबरी, वंडर किड का टीम इंडिया में सेलेक्शन तय! खतरे में सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी के लिए खुशखबरी, 'वंडर किड' का टीम इंडिया में सेलेक्शन तय! खतरे में सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है. सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़े इस युवा खिलाड़ी के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:08 AM IST
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वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: BCCI
वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: BCCI

Vaibhav Sooryavanshi: अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए बड़ा फैसला करने के लिए तैयार है. वह वैभव सूर्यवंशी को एक बड़ा इनाम देने के लिए तैयार है. 15 वर्षीय इस खिलाड़ी को आईपीएल 2026 के समापन के बाद जून में होने वाले आगामी आयरलैंड टी20 दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है. अगर वैभव अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करते हैं, तो वे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. 

वैभव इस उपलब्धि के साथ दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे. उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्यवंशी को आयरलैंड दौरे के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. वहां भारत को 26 और 28 जून को दो मैच खेलने हैं. बीसीसीआई के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वे आयरलैंड दौरे की दौड़ में शामिल हैं और चयनकर्ताओं ने कई अन्य खिलाड़ियों के साथ उनके नाम को भी शॉर्टलिस्ट किया है.

क्या है बीसीसीआई की रणनीति?

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बीसीसीआई का यह कदम राजस्थान रॉयल्स के इस युवा खिलाड़ी को 'इंतजार करो और देखो' की रणनीति के बजाय तेजी से आगे बढ़ाने के चयनकर्ताओं के इरादे को दर्शाता है. वैभव को एक अपेक्षाकृत कम मजबूत टीम के खिलाफ उतारकर टेस्ट किया जा सकता है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आयरलैंड में शानदार प्रदर्शन वैभव को उसके बाद होने वाले जिम्बाब्वे दौरे की कतार में भी ला सकता है. भारत को 23 से 26 जुलाई के बीच जिम्बाब्वे में तीन मैचों की सीरीज खेलनी है.

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आईपीएल चेयरमैन वैभव के टैलेंट के कायल हैं?

वैभव सूर्यवंशी को बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष और वर्तमान आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल का भी पूरा समर्थन मिला है. धूमल ने 'X' पर लिखा कि आईपीएल 2026 में वैभव का बल्लेबाजी प्रदर्शन अद्भुत है और वह अपने प्रदर्शन के आधार पर भारत के सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में डेब्यू करने के हकदार हैं.

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ऐसा रहा आईपीएल में सफर

वैभव पहली बार आईपीएल 2025 में चर्चा में आए थे जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्होंने अपने डेब्यू मैच में शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई थी और उसके कुछ दिनों बाद ही गुजरात टाइटन्स के खिलाफ महज 35 गेंदों में शतक जड़ दिया था. वह आईपीएल के मौजूदा सीजन में भी धमाकेदार फॉर्म में हैं और 200 रन ठोक चुके हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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