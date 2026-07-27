वर्ल्ड कप 2027 के लिए किसने दिया 'मास्टरप्लान'? रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी, शुभमन इस नंबर पर खेलें

फारुख इंजीनियर ने कहा, ''शुभमन गिल ऐसे बल्लेबाज नहीं हैं जो ज्यादा हवा में शॉट खेलते हैं. इसलिए, वनडे में बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रहेगा. तो अगर रोहित शर्मा खेल रहे हैं तो उनके साथ वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करना चाहिए. सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज के लिए ओपनिंग करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि उन्हें फील्ड में बड़े गैप मिल जाते हैं. विराट कोहली तीसरे नंबर पर आ सकते हैं. गिल चौथे नंबर पर आ सकते हैं, और इस तरह हमारी बैटिंग लाइन-अप मजबूत हो जाएगी.''