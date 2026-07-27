वर्ल्ड कप 2027 के लिए किसने दिया 'मास्टरप्लान'? रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी, शुभमन इस नंबर पर खेलें

जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से गर्दा उड़ा दिया. 3 मैचों की शृंखला में उन्होंने दो अर्धशतक जड़े और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. वैभव को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी चुना गया. जैसे-जैसे वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में धमाका मचा रहे हैं, वैसे-वैसे उन्हें ODI टीम में शामिल करने की मांग तेज हो रही है. अब भारत के पूर्व दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज फारुख इंजीनियर ने वैभव को वनडे टीम में एंट्री कराने की वकालत की है.
फारुख इंजीनियर के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी वनडे क्रिकेट के लिए भी तैयार हैं. वो चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ ODI में ओपनिंग बल्लेबाजी करें. उन्होंने कप्तान और मौजूदा ओपनर शुभमन गिल के लिए भी एक नई पोजिशन का सुझाव दिया है.
पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज फारुख इंजीनियर ने पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि सबसे अच्छी स्थिति शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी की होगी. गिल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. मुझे लगता है कि गिल अभी टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं. इसलिए, उन्हें चौथे नंबर पर आना चाहिए.
फारुख इंजीनियर ने कहा, ''शुभमन गिल ऐसे बल्लेबाज नहीं हैं जो ज्यादा हवा में शॉट खेलते हैं. इसलिए, वनडे में बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रहेगा. तो अगर रोहित शर्मा खेल रहे हैं तो उनके साथ वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करना चाहिए. सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज के लिए ओपनिंग करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि उन्हें फील्ड में बड़े गैप मिल जाते हैं. विराट कोहली तीसरे नंबर पर आ सकते हैं. गिल चौथे नंबर पर आ सकते हैं, और इस तरह हमारी बैटिंग लाइन-अप मजबूत हो जाएगी.''
वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अभी तक 6 T20I खेले हैं. 15 साल के युवा बल्लेबाज ने 189.22 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 193 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल है. हालांकि, छोटे से करियर में उनकी एक कमजोरी सामने आई है. 6 मैचों में से 3 बार वो शॉट पिच गेंदों पर पुल मारने के चक्कर में कैच आउट हुए हैं. ODI क्रिकेट में सफल होने के लिए उन्हें शॉट गेंदों का इलाज ढूंढना होगा.