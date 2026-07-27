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वर्ल्ड कप 2027 के लिए किसने दिया 'मास्टरप्लान'? रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी, शुभमन इस नंबर पर खेलें

पूर्व भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज फारुख इंजीनियर के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी वनडे क्रिकेट के लिए भी तैयार हैं. वो चाहते हैं कि वैभव अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ ODI में ओपनिंग बल्लेबाजी करें.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 27, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:46 PM IST
वर्ल्ड कप 2027 के लिए किसने दिया 'मास्टरप्लान'? रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी, शुभमन इस नंबर पर खेलें
Image Credit: रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी? (BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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