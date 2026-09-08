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मैं कह रहा हूं ना OUT है... वैभव सूर्यवंशी बने DRS के 'उस्ताद', फैंस को आई धोनी की याद, अंपायर को बदलना बड़ा फैसला

Duleep Trophy 2026 Final: वैभव सूर्यवंशी अब बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी लीडरशिप क्वालिटी से भी फैंस को प्रभावित कर रहे हैं. फैंस उन्हें DRS का मास्टर कहने लगे हैं. दलीप ट्रॉफी 2026 में उन्होंने कप्तान ईशान किशन से जबरदस्ती DRS लेने को कहा और उनका फैसला सही साबित हुआ.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 08, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:48 PM IST
मैं कह रहा हूं ना OUT है... वैभव सूर्यवंशी बने DRS के 'उस्ताद', फैंस को आई धोनी की याद, अंपायर को बदलना बड़ा फैसला
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi shows skill in DRS (Screengrabs/Jiohotstar)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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