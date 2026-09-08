मैं कह रहा हूं ना OUT है... वैभव सूर्यवंशी बने DRS के 'उस्ताद', फैंस को आई धोनी की याद, अंपायर को बदलना बड़ा फैसला

Duleep Trophy 2026 Final: 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी अब बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी लीडरशिप क्वालिटी से भी फैंस को प्रभावित कर रहे हैं. जब उन्हें दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया तो कई लोगों ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन वैभव ने उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है. साउथ जोन के खिलाफ चल रहे फाइनल में उन्होंने कप्तान ईशान किशन की मदद कर सबको प्रभावित किया. सोशल मीडिया पर तो फैंस अभी से वैभव सूर्यवंशी को DRS का मास्टर कहने लगे हैं. वहीं कई फैंस उनकी तुलना पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी से कर रहे हैं, जो DRS लेने में उस्ताद माने जाते थे. माही कप्तान हों या ना हों, फर्क नहीं पड़ता था. रिव्यू उनसे पूछकर ही लिया जाता था और वो ज्यादातर सही होते थे.