मैं कह रहा हूं ना OUT है... वैभव सूर्यवंशी बने DRS के 'उस्ताद', फैंस को आई धोनी की याद, अंपायर को बदलना बड़ा फैसला

Duleep Trophy 2026 Final: 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी अब बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी लीडरशिप क्वालिटी से भी फैंस को प्रभावित कर रहे हैं. जब उन्हें दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया तो कई लोगों ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन वैभव ने उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है. साउथ जोन के खिलाफ चल रहे फाइनल में उन्होंने कप्तान ईशान किशन की मदद कर सबको प्रभावित किया. सोशल मीडिया पर तो फैंस अभी से वैभव सूर्यवंशी को DRS का मास्टर कहने लगे हैं. वहीं कई फैंस उनकी तुलना पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी से कर रहे हैं, जो DRS लेने में उस्ताद माने जाते थे. माही कप्तान हों या ना हों, फर्क नहीं पड़ता था. रिव्यू उनसे पूछकर ही लिया जाता था और वो ज्यादातर सही होते थे.
अभी शुरुआत है, लेकिन धोनी वाली काबिलियत वैभव सूर्यवंशी में भी दिख रही है. उपकप्तान की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने दलीप ट्रॉफी में दो बार DRS लेने का फैसला किया है और दोनों बार अंपायर को निर्णय बदलना पड़ा है. साउथ जोन के खिलाफ चल रहे फाइनल में भी यही देखने को मिला.
चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जारी फाइनल में ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 708 रनों का पहाड़ खड़ा किया. तीसरे दिन साउथ जोन को पहला झटका देने में वैभव सूर्यवंशी का अहम योगदान रहा. मुकेश कुमार की गेंद पर साउथ जोन के ओपनर रिकी भुई चकमा खा गए. गेंद ने बैट का अंदरूनी किनारा लिया और विकेट कीपर ने कैच पकड़ा. हालांकि, अंपायर को आवाज नहीं सुनाई दी और उन्होंने नॉट आउट दिया. इसके बाद शुरू हुआ वैभव का रोल.
स्टंप माइक पर कैद हुई आवाज में वैभव सूर्यवंशी को कप्तान ईशान किशन से ये बोलते सुना गया कि आउट है ये आउट है... मैं कह रहा हूं ना कि आउट है, आप DRS ले लीजिए. कप्तान ने भी उपकप्तान की बात मानी और रिव्यू लेने का फैसला किया. फिर क्या था? रीप्ले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. वैभव सही थे और अंपायर गलत. रिकी भुई को पवेलियन जाना पड़ा. वो 18 गेंदों में सिर्फ एक रन बनाकर मुकेश कुमार का शिकार बने. विकेट मिलने के बाद कप्तान ईशान किशन और गेंदबाज ने वैभव सूर्यवंशी को इसका क्रेडिट दिया.
दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में ईशान किशन ने 270 रनों की पारी खेलकर सनसनी मचा दी. कुमार कुशाग्र ने भी शतक जड़ा. वैभव सूर्यवंशी ने 44 रन बनाए. साउथ जोन के गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई करते हुए ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रनों का पहाड़ खड़ा किया. इसके जवाब में साउथ जोन ने 174 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए.