वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ बल्लेबाज मत समझना... अब गेंदबाजी में मचाया धमाल, 1 ओवर में 2 विकेट लेकर लूट ली महफिल

Duleep Trophy: अब तक 15 साल के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी की पहचान एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज के रूप में होती थी, लेकिन अब 'बिहार के लाल' ने बता दिया है कि गेंदबाजी से भी वो मैच का रुख बदल सकते हैं. दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव से बड़ी पारी की उम्मीद थी. ईस्ट जोन के उपकप्तान ने बल्ले से तो निराश किया, लेकिन उसकी कमी गेंदबाजी से पूरी कर दी. जी हां, कप्तान ईशान किशन ने उन्हें गेंद थमाई और 15 साल के युवा खिलाड़ी ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर महफिल लूट ली. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं.
दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले क्वार्टर-फाइनल मैच में ईस्ट जोन का सामना नॉर्थ ईस्ट जोन से हो रहा है. बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 2 पर हो रहे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी में तो फेल हो गए और पहली पारी में सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन जब गेंदबाजी का मौका मिला तो अपने तमाम फैंस को खुश कर दिया.
दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन के खिलाफ मैच में नॉर्थ ईस्ट जोन की हालत बेहद खराब है. ईशान किशन की अगुवाई वाली टीम ने पहली पारी में 467 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में नॉर्थ ईस्ट जोन पहली इनिंग में 111 रनों पर ढेर हो गई. इसके बाद ईस्ट जोन ने उन्हें फॉलो ऑन कराया और दूसरी पारी में भी नॉर्थ ईस्ट जोन की हालत खराब है. 28वें ओवर में कप्तान ईशान किशन ने गेंद 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को थमाई और फिर कमाल हो गया.
इस ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने किशन लिंगदोह को अपनी फिरकी में फंसाकर कैच आउट करवाया. इसके बाद इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर वैभव ने इमलीवती लेमटुर को पवेलियन की राह दिखाकर नॉर्थ ईस्ट जोन को डबल झटका दिया. कप्तान ईशान किशन ने वैभव से 3 ओवर डलवाए, जिसमें उन्होंने 11 रन देकर 3 विकेट झटके.
दलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर-फाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी के साथ-साथ ईशान किशन भी बल्ले से फ्लॉप साबित हुए. कप्तान सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. नंबर-4 पर बैटिंग करने आए सुदीप कुमार घरामी ने 185 गेंदों पर 146 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, ऑलराउंडर शाहबाज अहमद ने 244 गेंदों पर 167 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.