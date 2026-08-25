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वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ बल्लेबाज मत समझना... अब गेंदबाजी में मचाया धमाल, 1 ओवर में 2 विकेट लेकर लूट ली महफिल

Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले क्वार्टर-फाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से तो कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन हाथ में गेंद थामते ही उन्होंने महफिल लूट ली. ईस्ट जोन के उपकप्तान ने एक ओवर में ही नॉर्थ ईस्ट जोन के दो बल्लेबाजों को पवेलियन की रह दिखा दी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 25, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:52 PM IST
वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ बल्लेबाज मत समझना... अब गेंदबाजी में मचाया धमाल, 1 ओवर में 2 विकेट लेकर लूट ली महफिल
Image Credit: दलीप ट्रॉफी में गेंदबाजी में चमके वैभव सूर्यवंशी, एक ओवर में झटके 2 विकेट (@BCCIdomestic/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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