वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ बल्लेबाज मत समझना... अब गेंदबाजी में मचाया धमाल, 1 ओवर में 2 विकेट लेकर लूट ली महफिल

Duleep Trophy: अब तक 15 साल के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी की पहचान एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज के रूप में होती थी, लेकिन अब 'बिहार के लाल' ने बता दिया है कि गेंदबाजी से भी वो मैच का रुख बदल सकते हैं. दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव से बड़ी पारी की उम्मीद थी. ईस्ट जोन के उपकप्तान ने बल्ले से तो निराश किया, लेकिन उसकी कमी गेंदबाजी से पूरी कर दी. जी हां, कप्तान ईशान किशन ने उन्हें गेंद थमाई और 15 साल के युवा खिलाड़ी ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर महफिल लूट ली. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं.