Vaibhav Sooryavanshi: उम्र छोटी जिगरा बड़ा, बुमराह को सामने देखा और पहली गेंद पर उड़ाया छक्का; VIDEO वायरल

Vaibhav Sooryavanshi Vs Jasprit Bumrah: जिस लम्हे का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आखिरकार वो आ गया. 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का पहली बार दुनिया के सबसे टॉप गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से सामना हुआ. कम उम्र में बड़ा जिगरा दिखाते हुए बिहार के लाल ने बुमराह की पहली गेंद पर ही झन्नाटेदार छक्का जड़कर सनसनी मचा दी.
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Vaibhav Sooryavanshi Vs Jasprit Bumrah: जिस लम्हे का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आखिरकार वो आ गया. 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का पहली बार दुनिया के सबसे टॉप गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से सामना हुआ. कम उम्र में बड़ा जिगरा दिखाते हुए बिहार के लाल ने बुमराह की पहली गेंद पर ही झन्नाटेदार छक्का जड़कर सनसनी मचा दी. वो यहीं नहीं रुके, बुमराह की चौथी गेंद को भी वैभव सूर्यवंशी ने हवाई सैर कराते हुए सिक्स उड़ा दिया.
बता दें कि ये पल इसलिए इसलिए खास रहा, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर पहली बार वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह का आमना-सामना हुआ था. जिस गेंदबाज के खिलाफ दुनिया के अच्छे-अच्छे बल्लेबाज चौका भी नहीं जड़ पाते हैं, उस बुमराह की पहली गेंद को ही वैभव सूर्यवंशी ने सिक्स मारकर बता दिया कि उनकी उम्र भले ही 15 साल है, लेकिन जिगरा बड़ा है.
बारिश की वजह से मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच 11-11 ओवर का है. एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने पहली गेंद से ही 5वीं गियर में बल्लेबाजी शुरू कर दी. यशस्वी ने दीपक चाहर के पहले ओवर में 20 रन बना दिए. उसके बाद आए जसप्रीत बुमराह. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शानदार छक्के से उनका स्वागत किया. उन्होंने 278.57 के स्ट्राइक रेट से 14 गेंद पर 39 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और एक चौका लगाया.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2026
MI vs RR: दोनों टीमों की प्लेइंग XI
राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, एएम ग़ज़नफ़र, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह